https://ria.ru/20220220/sosudy-1773844241.html

Какие симптомы указывают на патологию сосудов головного мозга

Врач-невролог назвала основные причины поражения сосудов мозга - РИА Новости, 20.02.2022

Какие симптомы указывают на патологию сосудов головного мозга

После COVID-19 увеличивается риск поражения сосудов головного мозга, предупредила врач-невролог Юлия Евсютина. В интервью радио Sputnik она рассказала, какие... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T02:15

2022-02-20T02:15

2022-02-20T02:15

общество

россия

здоровье

медицина

кровь

головной мозг

сердце

юлия евсютина

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. После COVID-19 увеличивается риск поражения сосудов головного мозга, предупредила врач-невролог Юлия Евсютина. В интервью радио Sputnik она рассказала, какие симптомы указывают на опасность.За последние два года коронавирусная инфекция дополнила список факторов, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, отметила врач. Наряду с гипертонией, сахарным диабетом и атеросклерозом COVID-19 может влиять на состояние стенок сосудов, вызывать их повреждение, пояснила невролог.Повреждение стенок сосудов может приводить к опасным для жизни заболеваниям."Основные заболевания, которые характеризуются изменением, повреждением сосудистой стенки, — это инсульт, то есть острое нарушение мозгового кровообращения, и инфаркт — острое повреждение миокарда сердца", — уточнила врач.Она назвала признаки острого нарушения мозгового кровообращения, при появлении которых необходимо немедленно вызывать скорую помощь.Хронические нарушения мозгового кровообращения могут не иметь ярких симптомов, продолжила невролог. Чтобы вовремя получить медицинскую помощь, нужно обращать внимание на такие особенности своего состояния, как слабость, шум в ушах, снижение памяти и так далее, посоветовала она."Есть общие черты, характерные и для других заболеваний. К ним относятся головные боли, головокружения, слабость, шум в ушах, снижение памяти, концентрации внимания, остроты зрения. При появлении таких симптомов обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы он провел обследование, установил диагноз и назначил лечение", —порекомендовала Евсютина.По ее словам, предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе нарушений мозгового кровообращения, помогают здоровый образ жизни и регулярная диспансеризация.

https://ria.ru/20220211/serdtse-1772304673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, здоровье, медицина, кровь, головной мозг, сердце, юлия евсютина