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Какие симптомы указывают на патологию сосудов головного мозга
Врач-невролог назвала основные причины поражения сосудов мозга - РИА Новости, 20.02.2022
Какие симптомы указывают на патологию сосудов головного мозга
После COVID-19 увеличивается риск поражения сосудов головного мозга, предупредила врач-невролог Юлия Евсютина. В интервью радио Sputnik она рассказала, какие... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T02:15
2022-02-20T02:15
общество
россия
здоровье
медицина
кровь
головной мозг
сердце
юлия евсютина
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. После COVID-19 увеличивается риск поражения сосудов головного мозга, предупредила врач-невролог Юлия Евсютина. В интервью радио Sputnik она рассказала, какие симптомы указывают на опасность.За последние два года коронавирусная инфекция дополнила список факторов, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, отметила врач. Наряду с гипертонией, сахарным диабетом и атеросклерозом COVID-19 может влиять на состояние стенок сосудов, вызывать их повреждение, пояснила невролог.Повреждение стенок сосудов может приводить к опасным для жизни заболеваниям."Основные заболевания, которые характеризуются изменением, повреждением сосудистой стенки, — это инсульт, то есть острое нарушение мозгового кровообращения, и инфаркт — острое повреждение миокарда сердца", — уточнила врач.Она назвала признаки острого нарушения мозгового кровообращения, при появлении которых необходимо немедленно вызывать скорую помощь.Хронические нарушения мозгового кровообращения могут не иметь ярких симптомов, продолжила невролог. Чтобы вовремя получить медицинскую помощь, нужно обращать внимание на такие особенности своего состояния, как слабость, шум в ушах, снижение памяти и так далее, посоветовала она."Есть общие черты, характерные и для других заболеваний. К ним относятся головные боли, головокружения, слабость, шум в ушах, снижение памяти, концентрации внимания, остроты зрения. При появлении таких симптомов обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы он провел обследование, установил диагноз и назначил лечение", —порекомендовала Евсютина.По ее словам, предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе нарушений мозгового кровообращения, помогают здоровый образ жизни и регулярная диспансеризация.
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общество, россия, здоровье, медицина, кровь, головной мозг, сердце, юлия евсютина
02:15 20.02.2022
 
Врач-невролог назвала основные причины поражения сосудов мозга

Невролог Евсютина: одностороннее онемение в руке может говорить о поражении сосудов мозга

© Depositphotos / WavebreakmediaМозг
Мозг - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Depositphotos / Wavebreakmedia
Мозг. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. После COVID-19 увеличивается риск поражения сосудов головного мозга, предупредила врач-невролог Юлия Евсютина. В интервью радио Sputnik она рассказала, какие симптомы указывают на опасность.
За последние два года коронавирусная инфекция дополнила список факторов, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, отметила врач. Наряду с гипертонией, сахарным диабетом и атеросклерозом COVID-19 может влиять на состояние стенок сосудов, вызывать их повреждение, пояснила невролог.
"Основными причинами, которые влияют на повреждение сосудов, являются гипертоническая болезнь, то есть повышение артериального давления, атеросклероз и сахарный диабет. У пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, также усиливаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний", — добавила Евсютина.
Повреждение стенок сосудов может приводить к опасным для жизни заболеваниям.
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"Основные заболевания, которые характеризуются изменением, повреждением сосудистой стенки, — это инсульт, то есть острое нарушение мозгового кровообращения, и инфаркт — острое повреждение миокарда сердца", — уточнила врач.
Она назвала признаки острого нарушения мозгового кровообращения, при появлении которых необходимо немедленно вызывать скорую помощь.
"Это слабость или онемение в руке или ноге с одной стороны, нарушение памяти, когда человек не может вспомнить ни одного слова, нарушение речи, когда человек не может произнести слово или не понимает обращенной к нему речи, перекос лица, выраженное головокружение, нарушение координации", — перечислила Евсютина.
Хронические нарушения мозгового кровообращения могут не иметь ярких симптомов, продолжила невролог. Чтобы вовремя получить медицинскую помощь, нужно обращать внимание на такие особенности своего состояния, как слабость, шум в ушах, снижение памяти и так далее, посоветовала она.
"Есть общие черты, характерные и для других заболеваний. К ним относятся головные боли, головокружения, слабость, шум в ушах, снижение памяти, концентрации внимания, остроты зрения. При появлении таких симптомов обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы он провел обследование, установил диагноз и назначил лечение", —порекомендовала Евсютина.
По ее словам, предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе нарушений мозгового кровообращения, помогают здоровый образ жизни и регулярная диспансеризация.
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
ОбществоРоссияЗдоровьеМедицинаКровьГоловной мозгСердцеЮлия Евсютина
 
 
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