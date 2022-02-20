https://ria.ru/20220220/son-1773971622.html

Простой и быстрый способ избавиться от проблем со сном

Врач назвала простой способ улучшить сон - РИА Новости, 20.02.2022

Простой и быстрый способ избавиться от проблем со сном

Привычка ежедневно пить чайный гриб или комбучу перед сном поможет наладить работу кишечника, что положительно скажется на качестве ночного сна, рассказала в... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T23:37

2022-02-20T23:37

2022-02-20T23:37

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Привычка ежедневно пить чайный гриб или комбучу перед сном поможет наладить работу кишечника, что положительно скажется на качестве ночного сна, рассказала в комментарии Daily Express врач Ева Калиник."Как и другие ферментированные продукты, комбуча содержит микробы, полезные для нашего кишечника. Это может положительно влиять на мозг и нейротрансмиттеры, регулирующие цикл сон-бодрствование", — объяснила медик.В материале уточняется, что комбуча производится путем ферментации чая с использованием симбиотической культуры бактерий и дрожжей. В результате получается пробиотик, который укрепляет здоровье кишечника.Однако, по словам эксперта, одного напитка недостаточно для хорошего сна. Следует избегать экранов электроприборов и кофеина в вечернее время, регулярно заниматься спортом и получать как можно больше яркого солнечного света днем, соблюдать режим и принимать ванну или душ перед сном.

https://ria.ru/20210314/son-1601125706.html

https://ria.ru/20210506/son-1731249336.html

великобритания

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

здоровье - общество, в мире, великобритания