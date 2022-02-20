https://ria.ru/20220220/snaryady-1773958233.html

СК возбудил дело из-за попадания снарядов на территорию Ростовской области

СК возбудил дело из-за попадания снарядов на территорию Ростовской области - РИА Новости, 20.02.2022

СК возбудил дело из-за попадания снарядов на территорию Ростовской области

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело по фактам попадания снарядов на территорию Ростовской области из-за обстрелов из Украины,... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T21:21

2022-02-20T21:21

2022-02-20T21:30

происшествия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773818915_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1ce8ede42e5c07f9fb685bb2b63624fe.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело по фактам попадания снарядов на территорию Ростовской области из-за обстрелов из Украины, сообщается на сайте ведомства.По данным следствия, 19 февраля примерно в 5.00 неустановленные лица с территории Украины с применением реактивной системы залпового огня, обстреляли приграничную территорию Тарасовского района Ростовской области. В результате было выпущено не менее двух реактивных снарядов, которые не достигнув населенных пунктов, упали на расстоянии около 300 метров от границ станицы Митякинская и не сдетонировали. Жертв среди мирного населения нет."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом)", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html

украина

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, украина, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)