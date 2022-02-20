21:21 20.02.2022 (обновлено: 21:30 20.02.2022)
СК возбудил дело из-за попадания снарядов на территорию Ростовской области
СК завел новое дело из-за попадания снарядов на территорию Ростовской области с Украины
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудники правоохранительных органов России на месте попадания одного из снарядов в Ростовской области
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудники правоохранительных органов России на месте попадания одного из снарядов в Ростовской области
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело по фактам попадания снарядов на территорию Ростовской области из-за обстрелов из Украины, сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, 19 февраля примерно в 5.00 неустановленные лица с территории Украины с применением реактивной системы залпового огня, обстреляли приграничную территорию Тарасовского района Ростовской области. В результате было выпущено не менее двух реактивных снарядов, которые не достигнув населенных пунктов, упали на расстоянии около 300 метров от границ станицы Митякинская и не сдетонировали. Жертв среди мирного населения нет.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом)", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Ольга Филиппова