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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/snaryady-1773958233.html
СК возбудил дело из-за попадания снарядов на территорию Ростовской области
СК возбудил дело из-за попадания снарядов на территорию Ростовской области - РИА Новости, 20.02.2022
СК возбудил дело из-за попадания снарядов на территорию Ростовской области
Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело по фактам попадания снарядов на территорию Ростовской области из-за обстрелов из Украины,... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T21:21
2022-02-20T21:30
происшествия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело по фактам попадания снарядов на территорию Ростовской области из-за обстрелов из Украины, сообщается на сайте ведомства.По данным следствия, 19 февраля примерно в 5.00 неустановленные лица с территории Украины с применением реактивной системы залпового огня, обстреляли приграничную территорию Тарасовского района Ростовской области. В результате было выпущено не менее двух реактивных снарядов, которые не достигнув населенных пунктов, упали на расстоянии около 300 метров от границ станицы Митякинская и не сдетонировали. Жертв среди мирного населения нет."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом)", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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происшествия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, украина, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
21:21 20.02.2022 (обновлено: 21:30 20.02.2022)
 
СК возбудил дело из-за попадания снарядов на территорию Ростовской области

СК завел новое дело из-за попадания снарядов на территорию Ростовской области с Украины

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудники правоохранительных органов России на месте попадания одного из снарядов в Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов России на месте попадания одного из снарядов в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудники правоохранительных органов России на месте попадания одного из снарядов в Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело по фактам попадания снарядов на территорию Ростовской области из-за обстрелов из Украины, сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, 19 февраля примерно в 5.00 неустановленные лица с территории Украины с применением реактивной системы залпового огня, обстреляли приграничную территорию Тарасовского района Ростовской области. В результате было выпущено не менее двух реактивных снарядов, которые не достигнув населенных пунктов, упали на расстоянии около 300 метров от границ станицы Митякинская и не сдетонировали. Жертв среди мирного населения нет.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом)", - говорится в сообщении.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Обстановка на КПП Изварино. 19 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 22:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Людей все больше". С чем столкнулись беженцы из Донбасса
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюУкраинаРоссияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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