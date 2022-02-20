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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Ростовской области беженцам из Донбасса раздают бесплатные сим-карты
В Ростовской области беженцам из Донбасса раздают бесплатные сим-карты - РИА Новости, 20.02.2022
В Ростовской области беженцам из Донбасса раздают бесплатные сим-карты
Беженцы в ПВР в Ростовской области получают бесплатные сим-карты, уже выдано более 2 тысяч карт, на счету каждой по 100 рублей, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T21:13
2022-02-20T21:36
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
ростовская область
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
донецкая народная республика
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Беженцы в ПВР в Ростовской области получают бесплатные сим-карты, уже выдано более 2 тысяч карт, на счету каждой по 100 рублей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ростовской области.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону вечером в воскресенье."В ПВР сегодня началась выдача беженцам бесплатных сим-карт местных операторов связи. По данным регионального минсвязи, за день выдано более 2 тысяч сим-карт, на счету каждой – по 100 рублей. Выдача сим-карт продолжится", - говорится в сообщении пресс-службы.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Наталья Макарова
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донбасс, ростовская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, донецкая народная республика, ростов-на-дону, луганская народная республика
21:13 20.02.2022 (обновлено: 21:36 20.02.2022)
 
В Ростовской области беженцам из Донбасса раздают бесплатные сим-карты

В Ростовской области беженцам раздают бесплатные сим-карты, на счету каждой по сто рублей

© Fotolia / Albert Lozano-Nieto Сим-карты
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Fotolia / Albert Lozano-Nieto
Сим-карты
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Беженцы в ПВР в Ростовской области получают бесплатные сим-карты, уже выдано более 2 тысяч карт, на счету каждой по 100 рублей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ростовской области.
Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону вечером в воскресенье.
"В ПВР сегодня началась выдача беженцам бесплатных сим-карт местных операторов связи. По данным регионального минсвязи, за день выдано более 2 тысяч сим-карт, на счету каждой – по 100 рублей. Выдача сим-карт продолжится", - говорится в сообщении пресс-службы.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассРостовская областьЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбществоДонецкая Народная РеспубликаРостов-на-ДонуЛуганская Народная Республика
 
 
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