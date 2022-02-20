https://ria.ru/20220220/sim-karty-1773957658.html

В Ростовской области беженцам из Донбасса раздают бесплатные сим-карты

В Ростовской области беженцам из Донбасса раздают бесплатные сим-карты - РИА Новости, 20.02.2022

В Ростовской области беженцам из Донбасса раздают бесплатные сим-карты

Беженцы в ПВР в Ростовской области получают бесплатные сим-карты, уже выдано более 2 тысяч карт, на счету каждой по 100 рублей, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T21:13

2022-02-20T21:13

2022-02-20T21:36

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

ростовская область

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

донецкая народная республика

ростов-на-дону

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92569/85/925698588_0:240:2272:1518_1920x0_80_0_0_9a9280d1eeef9b40915f67a47295804c.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Беженцы в ПВР в Ростовской области получают бесплатные сим-карты, уже выдано более 2 тысяч карт, на счету каждой по 100 рублей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ростовской области.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону вечером в воскресенье."В ПВР сегодня началась выдача беженцам бесплатных сим-карт местных операторов связи. По данным регионального минсвязи, за день выдано более 2 тысяч сим-карт, на счету каждой – по 100 рублей. Выдача сим-карт продолжится", - говорится в сообщении пресс-службы.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донбасс

ростовская область

донецкая народная республика

ростов-на-дону

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, ростовская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, донецкая народная республика, ростов-на-дону, луганская народная республика