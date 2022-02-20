Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220220/shkoly-1773899750.html
Школы Ростовской области готовы принять обучающихся из ДНР и ЛНР
Школы Ростовской области готовы принять обучающихся из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022
Школы Ростовской области готовы принять обучающихся из ДНР и ЛНР
Образовательные организации Ростовской области готовы принять всех школьников, прибывших из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T13:15
2022-02-20T13:15
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ростовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773797569_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2d78e49f0da017b416e0edc2e33888c2.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Образовательные организации Ростовской области готовы принять всех школьников, прибывших из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил журналистам представитель оперштаба региона."Общеобразовательные организации Ростовской области готовы организовать образовательный процесс для всех обучающихся, прибывших из ДНР и ЛНР. При необходимости готовы обеспечить психологическую помощь и поддержку", - сказал он.По его словам, школьники из ДНР и ЛНР будут распределены по действующим классам в соответствии с возрастной категорией. "Педагогических кадров для обеспечения образовательного процесса достаточно", - отметил он.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773896329.html
ростовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773797569_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_967aee137e145532e3453840993d5845.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, денис пушилин
13:15 20.02.2022
 
Школы Ростовской области готовы принять обучающихся из ДНР и ЛНР

Оперштаб: школы Ростовской области готовы принять всех обучающихся из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкЭвакуация воспитанников детского дома в городе Стаханове Луганской области на территорию России в Ростовскую область
Эвакуация воспитанников детского дома в городе Стаханове Луганской области на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Эвакуация воспитанников детского дома в городе Стаханове Луганской области на территорию России в Ростовскую область
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Образовательные организации Ростовской области готовы принять всех школьников, прибывших из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил журналистам представитель оперштаба региона.
"Общеобразовательные организации Ростовской области готовы организовать образовательный процесс для всех обучающихся, прибывших из ДНР и ЛНР. При необходимости готовы обеспечить психологическую помощь и поддержку", - сказал он.
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян во время посещения пункта временного размещения беженцев, организованного в пансионате Звезда - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
12:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Чуприян рассказал о планах по перевозке поездами беженцев из Донбасса
По его словам, школьники из ДНР и ЛНР будут распределены по действующим классам в соответствии с возрастной категорией. "Педагогических кадров для обеспечения образовательного процесса достаточно", - отметил он.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюРостовская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВ миреДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация из города Горловка на фоне обострения ситуации на ДонбассеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала