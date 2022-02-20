Школы Ростовской области готовы принять обучающихся из ДНР и ЛНР
Оперштаб: школы Ростовской области готовы принять всех обучающихся из ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкЭвакуация воспитанников детского дома в городе Стаханове Луганской области на территорию России в Ростовскую область
Эвакуация воспитанников детского дома в городе Стаханове Луганской области на территорию России в Ростовскую область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Образовательные организации Ростовской области готовы принять всех школьников, прибывших из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил журналистам представитель оперштаба региона.
"Общеобразовательные организации Ростовской области готовы организовать образовательный процесс для всех обучающихся, прибывших из ДНР и ЛНР. При необходимости готовы обеспечить психологическую помощь и поддержку", - сказал он.
По его словам, школьники из ДНР и ЛНР будут распределены по действующим классам в соответствии с возрастной категорией. "Педагогических кадров для обеспечения образовательного процесса достаточно", - отметил он.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева