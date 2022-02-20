https://ria.ru/20220220/shkoly-1773899750.html

Школы Ростовской области готовы принять обучающихся из ДНР и ЛНР

Школы Ростовской области готовы принять обучающихся из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022

Школы Ростовской области готовы принять обучающихся из ДНР и ЛНР

Образовательные организации Ростовской области готовы принять всех школьников, прибывших из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T13:15

2022-02-20T13:15

2022-02-20T13:15

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ростовская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

в мире

денис пушилин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Образовательные организации Ростовской области готовы принять всех школьников, прибывших из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил журналистам представитель оперштаба региона."Общеобразовательные организации Ростовской области готовы организовать образовательный процесс для всех обучающихся, прибывших из ДНР и ЛНР. При необходимости готовы обеспечить психологическую помощь и поддержку", - сказал он.По его словам, школьники из ДНР и ЛНР будут распределены по действующим классам в соответствии с возрастной категорией. "Педагогических кадров для обеспечения образовательного процесса достаточно", - отметил он.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, денис пушилин