В Госдуме заявили, что США толкают Зеленского к войне
Депутат Шеремет: США толкают Украину к развязыванию войны между славянскими народами
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США толкают президента Украины Владимира Зеленского к развязыванию войны между славянскими народами.
"США толкают Зеленского к развязыванию войны между славянскими народами. Это мечта американцев, которая сегодня реализуется на практике, благодаря тем предателям, которые пришли к власти на Украине", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, сегодня власти Украины, в угоду западным интересам, стремятся превратить свою страну в "антиРоссию", забывая об общих исторических корнях.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Наталья Макарова