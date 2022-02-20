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https://ria.ru/20220220/sheremet-1773970259.html
В Госдуме заявили, что США толкают Зеленского к войне
В Госдуме заявили, что США толкают Зеленского к войне - РИА Новости, 20.02.2022
В Госдуме заявили, что США толкают Зеленского к войне
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США толкают президента Украины Владимира Зеленского к развязыванию войны между славянскими... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T23:22
2022-02-20T23:22
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
сша
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США толкают президента Украины Владимира Зеленского к развязыванию войны между славянскими народами."США толкают Зеленского к развязыванию войны между славянскими народами. Это мечта американцев, которая сегодня реализуется на практике, благодаря тем предателям, которые пришли к власти на Украине", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, сегодня власти Украины, в угоду западным интересам, стремятся превратить свою страну в "антиРоссию", забывая об общих исторических корнях.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220220/sheremet-1773968967.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
сша
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, сша, владимир зеленский
23:22 20.02.2022
 
В Госдуме заявили, что США толкают Зеленского к войне

Депутат Шеремет: США толкают Украину к развязыванию войны между славянскими народами

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США толкают президента Украины Владимира Зеленского к развязыванию войны между славянскими народами.
"США толкают Зеленского к развязыванию войны между славянскими народами. Это мечта американцев, которая сегодня реализуется на практике, благодаря тем предателям, которые пришли к власти на Украине", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, сегодня власти Украины, в угоду западным интересам, стремятся превратить свою страну в "антиРоссию", забывая об общих исторических корнях.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 23:08
В Госдуме назвали позицию США по Крыму и Донбассу предательством демократии
Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРСШАВладимир Зеленский
 
 
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