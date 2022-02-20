https://ria.ru/20220220/sheremet-1773970259.html

В Госдуме заявили, что США толкают Зеленского к войне

В Госдуме заявили, что США толкают Зеленского к войне - РИА Новости, 20.02.2022

В Госдуме заявили, что США толкают Зеленского к войне

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США толкают президента Украины Владимира Зеленского к развязыванию войны между славянскими... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T23:22

2022-02-20T23:22

2022-02-20T23:22

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

сша

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США толкают президента Украины Владимира Зеленского к развязыванию войны между славянскими народами."США толкают Зеленского к развязыванию войны между славянскими народами. Это мечта американцев, которая сегодня реализуется на практике, благодаря тем предателям, которые пришли к власти на Украине", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, сегодня власти Украины, в угоду западным интересам, стремятся превратить свою страну в "антиРоссию", забывая об общих исторических корнях.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220220/sheremet-1773968967.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, сша, владимир зеленский