https://ria.ru/20220220/sheremet-1773968967.html

В Госдуме назвали позицию США по Крыму и Донбассу предательством демократии

В Госдуме назвали позицию США по Крыму и Донбассу предательством демократии - РИА Новости, 20.02.2022

В Госдуме назвали позицию США по Крыму и Донбассу предательством демократии

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал отказ США признать Крым и Донбасс предательством демократии. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T23:08

2022-02-20T23:08

2022-02-20T23:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал отказ США признать Крым и Донбасс предательством демократии.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не рассматривают возможность признания вхождения Крыма в состав России или независимости Донбасса ради предотвращения "большой войны"."Вот маски все и сброшены. Не осталось никаких декораций. Вот истинное лицо США. Им наплевать на людей и демократию. Их интересует только нажива и выгода. Позиция США по Крыму и Донбассу - это предательство демократии. США сегодня является не оплотом демократии, а агрессором, которой развязал массу братоубийственных войн в мире", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Крыму и Донбассу наплевать на отказ США признавать их права на самоопределение."Чтобы они не заявляли за сотни тысяч километров от нас, нам это неинтересно", - подчеркнул Шеремет.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220220/krym-1773949137.html

https://ria.ru/20220220/ssha-1773948489.html

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Наталья Макарова

энтони блинкен, россия, севастополь, киев, оон, михаил шеремет, госдума рф