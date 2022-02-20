23:08 20.02.2022 (обновлено: 23:21 20.02.2022)
В Госдуме назвали позицию США по Крыму и Донбассу предательством демократии
Депутат Госдумы Шеремет: отказ США признать Крым и Донбасс — это предательство демократии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал отказ США признать Крым и Донбасс предательством демократии.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не рассматривают возможность признания вхождения Крыма в состав России или независимости Донбасса ради предотвращения "большой войны".
"Вот маски все и сброшены. Не осталось никаких декораций. Вот истинное лицо США. Им наплевать на людей и демократию. Их интересует только нажива и выгода. Позиция США по Крыму и Донбассу - это предательство демократии. США сегодня является не оплотом демократии, а агрессором, которой развязал массу братоубийственных войн в мире", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Крыму и Донбассу наплевать на отказ США признавать их права на самоопределение.
"Чтобы они не заявляли за сотни тысяч километров от нас, нам это неинтересно", - подчеркнул Шеремет.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Опубликовано: Наталья Макарова