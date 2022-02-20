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На Украине рассказали о последнем шансе Зеленского ублажить Запад
В Раде рассказали о последнем шансе Зеленского - РИА Новости, 20.02.2022
На Украине рассказали о последнем шансе Зеленского ублажить Запад
Наступление украинских военных в Донбассе — это последний шанс для Владимира Зеленского выполнить задание Запада. Таким мнением поделился в Telegram-канале... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T16:11
2022-02-20T16:32
в мире
украина
илья кива
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
владимир зеленский
днр
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Наступление украинских военных в Донбассе — это последний шанс для Владимира Зеленского выполнить задание Запада. Таким мнением поделился в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.По его словам, то, как украинский лидер комментирует появление раненых среди мирного населения, демонстрирует его цинизм."Игра на сцене лицедея — это ведь тоже манипуляция и обман для зрителя, &lt;…&gt; только сейчас мы слышим не восторженные аплодисменты, а бесконечное горе", — заключил Кива.Накануне в выступлении на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что на территории самопровозглашенных республик в Донбассе никто не убит и не ранен, что "они стреляют сами".В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220220/sroki-1773865752.html
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в мире, украина, илья кива, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, россия, владимир зеленский, днр, лнр, донбасс
16:11 20.02.2022 (обновлено: 16:32 20.02.2022)
 
В Раде рассказали о последнем шансе Зеленского

Депутат Рады Кива: президент Зеленский выполняет задание Запада по провоцированию России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Наступление украинских военных в Донбассе — это последний шанс для Владимира Зеленского выполнить задание Запада. Таким мнением поделился в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

"Он пытается спровоцировать Россию, начав наступление в Донбассе, которое приведет к тысячам человеческих жертв", — пояснил парламентарий.

По его словам, то, как украинский лидер комментирует появление раненых среди мирного населения, демонстрирует его цинизм.
"Игра на сцене лицедея — это ведь тоже манипуляция и обман для зрителя, <…> только сейчас мы слышим не восторженные аплодисменты, а бесконечное горе", — заключил Кива.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
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Глава МИД Британии назвала новые сроки "вторжения" России на Украину
Накануне в выступлении на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что на территории самопровозглашенных республик в Донбассе никто не убит и не ранен, что "они стреляют сами".
В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Украинский военный осматривает ракету SS-19 перед ее демонтажем в рамках договора об уменьшении ядерного вооружения. Днепропетровск, Украина. 1999 год - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
15:36Сказано в эфире
Эксперт: Украина не сможет создать ядерную бомбу, но есть другая опасность
Опубликовано: Влада Икрамова
 
В миреУкраинаИлья КиваВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизньРоссияВладимир ЗеленскийДНРЛНРДонбасс
 
 
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