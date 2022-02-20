https://ria.ru/20220220/shans-1773924837.html

На Украине рассказали о последнем шансе Зеленского ублажить Запад

В Раде рассказали о последнем шансе Зеленского - РИА Новости, 20.02.2022

На Украине рассказали о последнем шансе Зеленского ублажить Запад

Наступление украинских военных в Донбассе — это последний шанс для Владимира Зеленского выполнить задание Запада. Таким мнением поделился в Telegram-канале... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T16:11

2022-02-20T16:11

2022-02-20T16:32

в мире

украина

илья кива

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

россия

владимир зеленский

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760873510_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_1fe14d0d70c46d0a0b0713700d6f78ee.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Наступление украинских военных в Донбассе — это последний шанс для Владимира Зеленского выполнить задание Запада. Таким мнением поделился в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.По его словам, то, как украинский лидер комментирует появление раненых среди мирного населения, демонстрирует его цинизм."Игра на сцене лицедея — это ведь тоже манипуляция и обман для зрителя, <…> только сейчас мы слышим не восторженные аплодисменты, а бесконечное горе", — заключил Кива.Накануне в выступлении на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что на территории самопровозглашенных республик в Донбассе никто не убит и не ранен, что "они стреляют сами".В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220220/sroki-1773865752.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220220/ukraina-1773912013.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, илья кива, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, россия, владимир зеленский, днр, лнр, донбасс