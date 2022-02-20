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В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой
В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 20.02.2022
В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой
Пользователи жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов Сбербанка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T02:38
2022-02-20T02:59
общество
белоруссия
украина
москва
сбербанк россии
технологии
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пользователи жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов Сбербанка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Информация о неполадках стала поступать в 1.00 мск.О сбоях сообщают в основном пользователи из России, Белоруссии и Украины. Большая часть из них жалуется на некорректную работу онлайн-банкинга.Отмечается также, что сбои происходят и с операциями по переводу средств и работой мобильного приложения.
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Никита Стома
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РИА Новости
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353
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общество, белоруссия, украина, москва, сбербанк россии, технологии
02:38 20.02.2022 (обновлено: 02:59 20.02.2022)
 
В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой

Downdetector: пользователи сообщают о сбоях в работе онлайн-сервисов Сбербанка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип "Сбера"
Логотип Сбера - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип "Сбера". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пользователи жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов Сбербанка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Информация о неполадках стала поступать в 1.00 мск.
О сбоях сообщают в основном пользователи из России, Белоруссии и Украины. Большая часть из них жалуется на некорректную работу онлайн-банкинга.
Отмечается также, что сбои происходят и с операциями по переводу средств и работой мобильного приложения.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 17:36
В работе сайта МИД произошел сбой
Опубликовано: Никита Стома
 
ОбществоБелоруссияУкраинаМоскваСбербанк РоссииТехнологии
 
 
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