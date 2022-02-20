https://ria.ru/20220220/sboi-1773851696.html
В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой
В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 20.02.2022
В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой
Пользователи жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов Сбербанка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T02:38
2022-02-20T02:38
2022-02-20T02:59
общество
белоруссия
украина
москва
сбербанк россии
технологии
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пользователи жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов Сбербанка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Информация о неполадках стала поступать в 1.00 мск.О сбоях сообщают в основном пользователи из России, Белоруссии и Украины. Большая часть из них жалуется на некорректную работу онлайн-банкинга.Отмечается также, что сбои происходят и с операциями по переводу средств и работой мобильного приложения.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белоруссия, украина, москва, сбербанк россии, технологии
02:38 20.02.2022 (обновлено: 02:59 20.02.2022)
В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой
Downdetector: пользователи сообщают о сбоях в работе онлайн-сервисов Сбербанка