https://ria.ru/20220220/sboi-1773851696.html

В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой

В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 20.02.2022

В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой

Пользователи жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов Сбербанка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T02:38

2022-02-20T02:38

2022-02-20T02:59

общество

белоруссия

украина

москва

сбербанк россии

технологии

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пользователи жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов Сбербанка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Информация о неполадках стала поступать в 1.00 мск.О сбоях сообщают в основном пользователи из России, Белоруссии и Украины. Большая часть из них жалуется на некорректную работу онлайн-банкинга.Отмечается также, что сбои происходят и с операциями по переводу средств и работой мобильного приложения.

https://ria.ru/20220217/mid-1773391636.html

белоруссия

украина

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, белоруссия, украина, москва, сбербанк россии, технологии