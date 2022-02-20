Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220220/razgovor-1773919125.html
Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 45 минут
Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 45 минут - РИА Новости, 20.02.2022
Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 45 минут
Президент Франции Эммануэль Макрон проводит разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным,... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:34
2022-02-20T15:44
политика
франция
россия
владимир путин
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проводит разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Телефонный разговор с президентом Путиным длился 1 час 45 минут. Президент Республики в настоящее время разговаривает по телефону с президентом Зеленским", - сообщили в Елисейском дворце.Ранее Макрон созвонился с Путиным в воскресенье в 11:00 по местному времени (13:00мск). Перед этим, в субботу вечером, французский лидер поговорил с Зеленским.
https://ria.ru/20220220/peregovory-1773913228.html
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон
15:34 20.02.2022 (обновлено: 15:44 20.02.2022)
 
Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 45 минут

После длившихся 1 час 45 минут переговоров с Путиным Макрон проводит разговор с Зеленским

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проводит разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Телефонный разговор с президентом Путиным длился 1 час 45 минут. Президент Республики в настоящее время разговаривает по телефону с президентом Зеленским", - сообщили в Елисейском дворце.
Ранее Макрон созвонился с Путиным в воскресенье в 11:00 по местному времени (13:00мск). Перед этим, в субботу вечером, французский лидер поговорил с Зеленским.
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
14:51
Песков рассказал, как проходят переговоры Путина с западными лидерами
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ПолитикаФранцияРоссияВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация из города Горловка на фоне обострения ситуации на ДонбассеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала