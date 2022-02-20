https://ria.ru/20220220/razgovor-1773919125.html
Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 45 минут
Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 45 минут - РИА Новости, 20.02.2022
Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 45 минут
Президент Франции Эммануэль Макрон проводит разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным,... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:34
2022-02-20T15:34
2022-02-20T15:44
политика
франция
россия
владимир путин
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проводит разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Телефонный разговор с президентом Путиным длился 1 час 45 минут. Президент Республики в настоящее время разговаривает по телефону с президентом Зеленским", - сообщили в Елисейском дворце.Ранее Макрон созвонился с Путиным в воскресенье в 11:00 по местному времени (13:00мск). Перед этим, в субботу вечером, французский лидер поговорил с Зеленским.
https://ria.ru/20220220/peregovory-1773913228.html
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон
15:34 20.02.2022 (обновлено: 15:44 20.02.2022)
Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 45 минут
После длившихся 1 час 45 минут переговоров с Путиным Макрон проводит разговор с Зеленским