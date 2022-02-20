https://ria.ru/20220220/razgovor-1773919125.html

Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 45 минут

Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 45 минут - РИА Новости, 20.02.2022

Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 45 минут

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным,... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:34

2022-02-20T15:34

2022-02-20T15:44

политика

франция

россия

владимир путин

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проводит разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Телефонный разговор с президентом Путиным длился 1 час 45 минут. Президент Республики в настоящее время разговаривает по телефону с президентом Зеленским", - сообщили в Елисейском дворце.Ранее Макрон созвонился с Путиным в воскресенье в 11:00 по местному времени (13:00мск). Перед этим, в субботу вечером, французский лидер поговорил с Зеленским.

https://ria.ru/20220220/peregovory-1773913228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон