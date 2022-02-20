https://ria.ru/20220220/razgovor-1773911609.html

Путин и Макрон проводят телефонный разговор

Путин и Макрон провели телефонный разговор - РИА Новости, 20.02.2022

Путин и Макрон проводят телефонный разговор

Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:42

2022-02-20T14:42

2022-02-20T17:01

политика

россия

владимир путин

франция

эммануэль макрон

украина

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.Позже в Елисейском дворце сообщили, что беседа продолжалась 1 час 45 минут. После этого французский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО рядом с российской границей.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20220220/ukraina-1773903174.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, россия, владимир путин, франция, эммануэль макрон, украина