https://ria.ru/20220220/razgovor-1773911609.html
Путин и Макрон проводят телефонный разговор
Путин и Макрон провели телефонный разговор - РИА Новости, 20.02.2022
Путин и Макрон проводят телефонный разговор
Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:42
2022-02-20T14:42
2022-02-20T17:01
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владимир путин
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эммануэль макрон
украина
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.Позже в Елисейском дворце сообщили, что беседа продолжалась 1 час 45 минут. После этого французский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО рядом с российской границей.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20220220/ukraina-1773903174.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, франция, эммануэль макрон, украина
14:42 20.02.2022 (обновлено: 17:01 20.02.2022)
Путин и Макрон провели телефонный разговор
Разговор президентов Путина и Макрона длился 1 час 45 минут
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, сообщает Agence France-Presse
со ссылкой на Елисейский дворец.
"Переговоры, которые французская сторона рассматривает в качестве одной из последних попыток предотвратить вторжение России на Украину начался в 11 часов утра (в 13 часов по московскому времени)", — говорится в сообщении.
Позже в Елисейском дворце сообщили, что беседа продолжалась 1 час 45 минут. После этого французский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО рядом с российской границей.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
Опубликовано: Влада Икрамова