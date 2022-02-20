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Американский журналист переврал слова Путина и опозорился

Американский журналист процитировал Путина и допустил глупую ошибку - РИА Новости, 20.02.2022

Американский журналист переврал слова Путина и опозорился

Ирландский журналист Брайан Макдональд указал корреспонденту New York Times Питеру Бейкеру в Twitter на ошибку в переводе слов президента России Владимира... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T05:32

2022-02-20T05:32

2022-02-20T11:47

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Брайан Макдональд указал корреспонденту New York Times Питеру Бейкеру в Twitter на ошибку в переводе слов президента России Владимира Путина о распаде СССР и напомнил, почему глава государства назвал это событие катастрофой.В своем микроблоге журналист NYT написал, что российский лидер якобы собирается захватить Украину, чтобы исправить "катастрофу", которой оказался распад СССР.Однако его коллега напомнил, что российский лидер на самом деле говорил о катастрофе не из-за "освобождения миллионов".Затем с помощью другого пользователя Twitter он заметил и ошибку в переводе слов президента."На самом деле Путин сказал: "Прежде всего следует признать, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой века". "Крупнейшей", а не "величайшей"", — подчеркнул журналист.В 2005 году в послании Федеральному собранию Путин охарактеризовал распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века. В 2017 году президент, комментируя свое высказывание, пояснил, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей.Российский лидер отметил, что граждане СССР жили в рамках единой страны, у них были родственные связи, работа, квартира, они были равноправны, однако в одну секунду оказались за границей. Президент добавил, что в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война, полностью разрушилась система социальной защиты, остановлены целые отрасли экономики, фактически уничтожена система здравоохранения, в плачевное состояние пришла армия и миллионы людей оказались за чертой бедности.В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за приписываемых России "опасных действий" у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Власти страны уверены, что утверждения об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, оливер стоун, москва, россия, ссср, нато, питер бейкер, брайан макдональд, владимир путин