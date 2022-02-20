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Глава МЧС ДНР проверил работу пункта для эвакуируемых на ТПП "Успенка"

Глава МЧС ДНР проверил работу пункта для эвакуируемых на ТПП "Успенка" - РИА Новости, 20.02.2022

Глава МЧС ДНР проверил работу пункта для эвакуируемых на ТПП "Успенка"

Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий посетил ТПП "Успенка", чтобы проверить работу пункта для эвакуируемого населения. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T01:01

2022-02-20T01:01

2022-02-20T01:06

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денис пушилин

алексей кострубицкий

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий посетил ТПП "Успенка", чтобы проверить работу пункта для эвакуируемого населения.Согласно данным МЧС, был развернут городок жизнеобеспечения для оказания помощи гражданам.Спасатели помогают пожилым гражданам и женщинам переносить вещи, отмечается в заявлении.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, алексей кострубицкий, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, мчс днр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва