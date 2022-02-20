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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/proverka-1773846482.html
Глава МЧС ДНР проверил работу пункта для эвакуируемых на ТПП "Успенка"
Глава МЧС ДНР проверил работу пункта для эвакуируемых на ТПП "Успенка" - РИА Новости, 20.02.2022
Глава МЧС ДНР проверил работу пункта для эвакуируемых на ТПП "Успенка"
Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий посетил ТПП "Успенка", чтобы проверить работу пункта для эвакуируемого населения. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T01:01
2022-02-20T01:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий посетил ТПП "Успенка", чтобы проверить работу пункта для эвакуируемого населения.Согласно данным МЧС, был развернут городок жизнеобеспечения для оказания помощи гражданам.Спасатели помогают пожилым гражданам и женщинам переносить вещи, отмечается в заявлении.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, алексей кострубицкий, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, мчс днр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
01:01 20.02.2022 (обновлено: 01:06 20.02.2022)
 
Глава МЧС ДНР проверил работу пункта для эвакуируемых на ТПП "Успенка"

Глава МЧС ДНР Кострубицкий проверил работу пункта для эвакуируемых на ТПП "Успенка"

© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащий Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке
Военнослужащий Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Военнослужащий Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий посетил ТПП "Успенка", чтобы проверить работу пункта для эвакуируемого населения.
Согласно данным МЧС, был развернут городок жизнеобеспечения для оказания помощи гражданам.
"Глава спасательного ведомства проверил готовность пункта к приему граждан. Отдельное внимание Алексей Кострубицкий акцентировал на предоставлении медицинской помощи населению, а также психологической поддержки эвакуируемых жителей ДНР", — сообщается на официальном сайте МЧС ДНР.
Спасатели помогают пожилым гражданам и женщинам переносить вещи, отмечается в заявлении.
Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинАлексей КострубицкийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиевМЧС ДНРМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Москва
 
 
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