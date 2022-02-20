01:01 20.02.2022 (обновлено: 01:06 20.02.2022)
Глава МЧС ДНР проверил работу пункта для эвакуируемых на ТПП "Успенка"
Глава МЧС ДНР Кострубицкий проверил работу пункта для эвакуируемых на ТПП "Успенка"
© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащий Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке
Военнослужащий Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий посетил ТПП "Успенка", чтобы проверить работу пункта для эвакуируемого населения.
Согласно данным МЧС, был развернут городок жизнеобеспечения для оказания помощи гражданам.
"Глава спасательного ведомства проверил готовность пункта к приему граждан. Отдельное внимание Алексей Кострубицкий акцентировал на предоставлении медицинской помощи населению, а также психологической поддержки эвакуируемых жителей ДНР", — сообщается на официальном сайте МЧС ДНР.
Спасатели помогают пожилым гражданам и женщинам переносить вещи, отмечается в заявлении.
Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Никита Стома