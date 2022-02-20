11:28 20.02.2022 (обновлено: 15:02 20.02.2022)
В США один человек погиб при падении полицейского вертолета в воду
Полицейский вертолет упал в воду в американском штате Калифорния, один человек погиб
Хантингтон-Бич в Калифорнии
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Полицейский вертолет упал в воду в городе Хантингтон-Бич в американском штате Калифорния, один человек погиб.
"Мы можем подтвердить, что наш полицейский вертолет HB1 совершил аварийную посадку в районе Ньюпорт-Бич", — говорится в сообщении местного департамента полиции в Twitter.
It is with tremendous sorrow that we announce the passing of Officer Nicholas Vella, a 14-year veteran of HBPD. Officer Vella died this evening after our police helicopter, HB-1, crashed into the waters off Newport while responding to a call for service. (1 of 3) pic.twitter.com/mxulAf248Q— Huntington Beach PD (@HBPoliceDept) February 20, 2022
По данным телеканала CBSLA, вертолет рухнул на глазах у десятков людей. Один полицейский погиб, еще один пострадал и сейчас находится в критическом состоянии.
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Опубликовано: Мадина Моргоева