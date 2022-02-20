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В США один человек погиб при падении полицейского вертолета в воду
В США один человек погиб при падении полицейского вертолета в воду - РИА Новости, 20.02.2022
В США один человек погиб при падении полицейского вертолета в воду
Полицейский вертолет упал в воду в городе Хантингтон-Бич в американском штате Калифорния, один человек погиб. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T11:28
2022-02-20T15:02
в мире
сша
калифорния
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Полицейский вертолет упал в воду в городе Хантингтон-Бич в американском штате Калифорния, один человек погиб."Мы можем подтвердить, что наш полицейский вертолет HB1 совершил аварийную посадку в районе Ньюпорт-Бич", — говорится в сообщении местного департамента полиции в Twitter.По данным телеканала CBSLA, вертолет рухнул на глазах у десятков людей. Один полицейский погиб, еще один пострадал и сейчас находится в критическом состоянии.
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Мадина Моргоева
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в мире, сша, калифорния
11:28 20.02.2022 (обновлено: 15:02 20.02.2022)
 
В США один человек погиб при падении полицейского вертолета в воду

Полицейский вертолет упал в воду в американском штате Калифорния, один человек погиб

© AFP 2022 / Getty Images/Mario TamaХантингтон-Бич в Калифорнии
Хантингтон-Бич в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Mario Tama
Хантингтон-Бич в Калифорнии
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Полицейский вертолет упал в воду в городе Хантингтон-Бич в американском штате Калифорния, один человек погиб.
"Мы можем подтвердить, что наш полицейский вертолет HB1 совершил аварийную посадку в районе Ньюпорт-Бич", — говорится в сообщении местного департамента полиции в Twitter.
По данным телеканала CBSLA, вертолет рухнул на глазах у десятков людей. Один полицейский погиб, еще один пострадал и сейчас находится в критическом состоянии.
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:49
В Северной Каролине самолет упал в воду
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
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