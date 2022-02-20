https://ria.ru/20220220/proisshestvie-1773886405.html

В США один человек погиб при падении полицейского вертолета в воду

В США один человек погиб при падении полицейского вертолета в воду - РИА Новости, 20.02.2022

В США один человек погиб при падении полицейского вертолета в воду

Полицейский вертолет упал в воду в городе Хантингтон-Бич в американском штате Калифорния, один человек погиб. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T11:28

2022-02-20T11:28

2022-02-20T15:02

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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Полицейский вертолет упал в воду в городе Хантингтон-Бич в американском штате Калифорния, один человек погиб."Мы можем подтвердить, что наш полицейский вертолет HB1 совершил аварийную посадку в районе Ньюпорт-Бич", — говорится в сообщении местного департамента полиции в Twitter.По данным телеканала CBSLA, вертолет рухнул на глазах у десятков людей. Один полицейский погиб, еще один пострадал и сейчас находится в критическом состоянии.

https://ria.ru/20220214/samolet-1772636269.html

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Мадина Моргоева

в мире, сша, калифорния