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Близкий к Минобороны источник назвал сообщение CBS о "вторжении" глупостью

Близкий к Минобороны источник назвал сообщение CBS о "вторжении" глупостью - РИА Новости, 20.02.2022

Близкий к Минобороны источник назвал сообщение CBS о "вторжении" глупостью

Высокопоставленный собеседник РИА Новости в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России заявил, что американский телеканал CBS поставил в глупое... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T22:59

2022-02-20T22:59

2022-02-20T23:43

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Высокопоставленный собеседник РИА Новости в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России заявил, что американский телеканал CBS поставил в глупое положение президента Джо Байдена, объявив о якобы полученном российскими войсками приказе "наступать" на Украину.Так, корреспондент Дэвид Мартин заявил об этом в эфире, поясняя слова Байдена, который ранее утверждал, что российское руководство якобы приняло решение о "вторжении"."Авторы этой "сенсации" своими фантазиями поставили президента Джо Байдена в глупое положение. Байден в начале прошлой недели утверждал, что российские войска должны вторгнуться на Украину 16 февраля, в среду. Утверждал, что разведка точно подтвердила: все для этого готово. Теперь "американская разведка" установила, что почти через неделю после 16 февраля, даты "вторжения", российские командиры якобы занялись "планированием своих действий", — считает собеседник агентства.Источник предположил, что "вероятно, в Пентагоне именно так и организовано оперативное планирование".По его словам, в российских вооруженных силах все организовано совершенно по-другому."Поэтому кроме горькой усмешки эта глупость американских СМИ ничего не вызывает", — заключил представитель академии Генштаба.Ранее американские СМИ уже неоднократно тиражировали ничем не подтвержденную информацию о датах и точном времени начала "российского наступления".Так, агентство Bloomberg, которое по ошибке уже сообщало о начавшемся "вторжении", написало со ссылкой на чиновников, что Россия может "напасть" на соседнюю страну 15 февраля. При этом агентство не уточняло, о чиновниках из каких стран идет речь, не назвало их должности и фамилии.Кроме того, газета Politico 17 февраля опубликовала материал, в котором, ссылаясь на мнения аналитиков, утверждала, что Россия может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля. При этом ранее в западных СМИ со ссылкой на слова президента США Джо Байдена настаивали, что наступление начнется 16 февраля.Москва много раз отвергала обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Посол в США Анатолий Антонов назвал "тиражируемыми вбросами" информацию американских СМИ о возможности вторжения. Он отметил, что ничего подобного не планируется, эти слухи "являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, который доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, министерство обороны сша, сша, россия, украина, джо байден, анатолий антонов, в мире