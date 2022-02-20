https://ria.ru/20220220/prikaz-1773967166.html

Захарова отреагировала на сообщение CBS о приказе "вторгнуться" на Украину

Захарова отреагировала на сообщение CBS о приказе "вторгнуться" на Украину - РИА Новости, 21.02.2022

Захарова отреагировала на сообщение CBS о приказе "вторгнуться" на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения телеканала CBS о том, что "приказ о вторжении" РФ на Украину якобы передан войскам,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-20T22:50

2022-02-20T22:50

2022-02-21T01:27

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

россия

сша

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757624432_0:145:3208:1950_1920x0_80_0_0_858b07d4cd628ff79b8498dbe681701e.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения телеканала CBS о том, что "приказ о вторжении" РФ на Украину якобы передан войскам, напомнила американским журналистам, что "план действий на поле боя" уже публиковали немецкие издания.Ранее американский телеканал CBS, не приводя никаких доказательств, сообщил, что российские войска якобы "получили приказ" о "вторжении" на Украину."Забыли американские журналисты, что "план действий на поле боя" уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Россия много раз отвергала обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Посол РФ в США Анатолий Антонов в комментарии, текст которого в воскресенье разместила дипмиссия РФ в соцсети Facebook, назвал "тиражируемыми вбросами" информацию американских СМИ о возможности вторжения. Он отметил, что никакого "российского вторжения" на Украину нет и не планируется, эти слухи "являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете".

https://ria.ru/20220220/ukraina-1773903174.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, сша, мария захарова