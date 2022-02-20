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Захарова отреагировала на сообщение CBS о приказе "вторгнуться" на Украину
Захарова отреагировала на сообщение CBS о приказе "вторгнуться" на Украину - РИА Новости, 21.02.2022
Захарова отреагировала на сообщение CBS о приказе "вторгнуться" на Украину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения телеканала CBS о том, что "приказ о вторжении" РФ на Украину якобы передан войскам,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-20T22:50
2022-02-21T01:27
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
россия
сша
мария захарова
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения телеканала CBS о том, что "приказ о вторжении" РФ на Украину якобы передан войскам, напомнила американским журналистам, что "план действий на поле боя" уже публиковали немецкие издания.Ранее американский телеканал CBS, не приводя никаких доказательств, сообщил, что российские войска якобы "получили приказ" о "вторжении" на Украину."Забыли американские журналисты, что "план действий на поле боя" уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Россия много раз отвергала обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Посол РФ в США Анатолий Антонов в комментарии, текст которого в воскресенье разместила дипмиссия РФ в соцсети Facebook, назвал "тиражируемыми вбросами" информацию американских СМИ о возможности вторжения. Он отметил, что никакого "российского вторжения" на Украину нет и не планируется, эти слухи "являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете".
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, сша, мария захарова
22:50 20.02.2022 (обновлено: 01:27 21.02.2022)
 
Захарова отреагировала на сообщение CBS о приказе "вторгнуться" на Украину

Захарова назвала канал CBS невнимательным за сообщение о "приказе вторгнуться" на Украину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения телеканала CBS о том, что "приказ о вторжении" РФ на Украину якобы передан войскам, напомнила американским журналистам, что "план действий на поле боя" уже публиковали немецкие издания.
Ранее американский телеканал CBS, не приводя никаких доказательств, сообщил, что российские войска якобы "получили приказ" о "вторжении" на Украину.
"Забыли американские журналисты, что "план действий на поле боя" уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Россия много раз отвергала обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Посол РФ в США Анатолий Антонов в комментарии, текст которого в воскресенье разместила дипмиссия РФ в соцсети Facebook, назвал "тиражируемыми вбросами" информацию американских СМИ о возможности вторжения. Он отметил, что никакого "российского вторжения" на Украину нет и не планируется, эти слухи "являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 13:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Захарова: Зеленский не понимает, что Западу не нужна сильная Украина
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияСШАМария Захарова
 
 
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