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CBS утверждает, что Россия отдала приказ войскам о "вторжении" на Украину
CBS утверждает, что Россия отдала приказ войскам о "вторжении" на Украину - РИА Новости, 20.02.2022
CBS утверждает, что Россия отдала приказ войскам о "вторжении" на Украину
Американский телеканал CBS, не приводя никаких доказательств, утверждает, что российские войска якобы "получили приказ" о "вторжении" на Украину. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T21:42
2022-02-20T22:23
сша
россия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Американский телеканал CBS, не приводя никаких доказательств, утверждает, что российские войска якобы "получили приказ" о "вторжении" на Украину."Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину", - заявил в эфире телеканала корреспондент Дэвид Мартин. Так он объяснил слова президента США Джо Байдена, который ранее утверждал, что российское руководство якобы приняло решение о "вторжении".Ранее американские СМИ уже неоднократно передавали ничем не подтвержденную информацию о датах и точном времени начала российского наступления.Так, агентство Bloomberg, которое по ошибке уже сообщало о начавшемся "вторжении", написало со ссылкой на чиновников, что Россия может "напасть" на соседнюю страну 15 февраля. При этом агентство не уточняло, о чиновниках из каких стран идет речь, не назвало их должности и фамилии. Кроме того, газета Politico 17 февраля опубликовала материал, в котором, ссылаясь на мнения аналитиков, утверждала, что Россия может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля. При этом ранее в западных СМИ со ссылкой на слова президента США Джо Байдена настаивали, что наступление начнется 16 февраля.Россия много раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Посол России в США Анатолий Антонов назвал подобные утверждения в СМИ о возможности вторжения "тиражируемыми вбросами". Он отметил, что ничего подобного не планируется, а слухи "являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете".Вслед за этим заявлением телеканал показал интервью Антонова, который вновь отверг наличие у России указанных намерений. Однако после общения с главой российского диппредставительства телеведущая указывала на наличие "приказа" о "вторжении" как на факт.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, который доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
https://ria.ru/20220220/zelenskiy-1773926657.html
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сша, россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
21:42 20.02.2022 (обновлено: 22:23 20.02.2022)
 
CBS утверждает, что Россия отдала приказ войскам о "вторжении" на Украину

Телеканал CBS в США утверждает, что Россия отдала приказ войскам о "вторжении" на Украину

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Американский телеканал CBS, не приводя никаких доказательств, утверждает, что российские войска якобы "получили приказ" о "вторжении" на Украину.
"Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину", - заявил в эфире телеканала корреспондент Дэвид Мартин. Так он объяснил слова президента США Джо Байдена, который ранее утверждал, что российское руководство якобы приняло решение о "вторжении".
Ранее американские СМИ уже неоднократно передавали ничем не подтвержденную информацию о датах и точном времени начала российского наступления.
Так, агентство Bloomberg, которое по ошибке уже сообщало о начавшемся "вторжении", написало со ссылкой на чиновников, что Россия может "напасть" на соседнюю страну 15 февраля. При этом агентство не уточняло, о чиновниках из каких стран идет речь, не назвало их должности и фамилии.
Кроме того, газета Politico 17 февраля опубликовала материал, в котором, ссылаясь на мнения аналитиков, утверждала, что Россия может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля. При этом ранее в западных СМИ со ссылкой на слова президента США Джо Байдена настаивали, что наступление начнется 16 февраля.
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Россия много раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Посол России в США Анатолий Антонов назвал подобные утверждения в СМИ о возможности вторжения "тиражируемыми вбросами". Он отметил, что ничего подобного не планируется, а слухи "являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете".
Вслед за этим заявлением телеканал показал интервью Антонова, который вновь отверг наличие у России указанных намерений. Однако после общения с главой российского диппредставительства телеведущая указывала на наличие "приказа" о "вторжении" как на факт.
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Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, который доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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