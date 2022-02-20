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Всемирный день социальной справедливости

Всемирный день социальной справедливости - РИА Новости, 20.02.2022

Всемирный день социальной справедливости

Ежегодно 20 февраля в мире отмечается Всемирный день социальной справедливости. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T00:27

2022-02-20T00:27

2022-02-20T00:27

справки

всемирный день социальной справедливости

в мире

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Ежегодно 20 февраля в мире отмечается Всемирный день социальной справедливости.Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 26 ноября 2007 года. Впервые этот праздник был отмечен в 2009 году. Социальная справедливость – создание для всех членов общества равных возможностей для реализации своих способностей, удовлетворения жизненных потребностей; соразмерность вознаграждения, получаемого людьми и их различными объединениями со стороны общества и его индивидов, согласно их делам, поступкам, характеру жизнедеятельности. Осуществление принципа социальной справедливости предполагает расширение возможностей развития способностей всех граждан и выбора в соответствии с ними видов трудовой деятельности: совершенствование системы профессиональной ориентации молодежи, всех видов профессиональной подготовки, системы адаптации молодых кадров в трудовых коллективах и т.д.Первая Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития прошла в 1995 году в Копенгагене (Дания). Главы 117 государств и правительств приняли Копенгагенскую декларацию о социальном развитии и Программу действий, где закрепили конкретные обязательства по улучшению условий жизни человека.В 2000 году государства-члены ООН провели 24-ю специальную сессию Генеральной Ассамблеи в интересах социального развития. Они проанализировали результаты осуществления копенгагенских решений, определили основные препятствия и пути их ликвидации. Главный вывод встречи заключался в том, что задачи экономического роста государств должны быть подчинены обеспечению человеческого достоинства и повышению качества жизни людей. Для развития человека необходимо создавать благоприятные условия, выделяя необходимые финансовые ресурсы на различные социальные программы.В 2007 году проект резолюции по этому поводу был представлен киргизской делегацией. Его соавторами выступили около 80 государств-членов ООН. В ней подчеркивалось, что экономический рост, мир и безопасность, а также соблюдение прав человека являются необходимыми условиями для обеспечения социального развития и социальной справедливости. В резолюции обращалось внимание на то, что глобализация и взаимозависимость благодаря торговле, инвестициям и потокам капитала, а также достижениям в технологии, включая информационную технологию, открывают новые возможности для роста мировой экономики и улучшения уровня жизни во всем мире.В этой связи Генеральная Ассамблея заявила о необходимости дальнейшего наращивания усилий международного сообщества в области искоренения нищеты, обеспечения полной занятости и достойной работы, равенства мужчин и женщин, а также доступа к социальному благосостоянию и социальной справедливости для всех. 10 июня 2008 года Международная организация труда единогласно приняла Декларацию о социальной справедливости в целях справедливой глобализации. В этом документе упор сделан на гарантии достижения справедливых результатов для всех посредством обеспечения занятости, социальной защиты и социального диалога.Задачей Всемирного дня социальной справедливости является борьба с неравенством, разработка альтернативных политических мер, создающих возможности для обеспечения стабильности, принятие решений, которые помогут преодолеть конфликты, оздоровить экономику и добиться экономического роста и социального прогресса. В ООН отмечают, что в связи с пандемией COVID-19 рынок труда понес тяжелые потери, наблюдается тревожный рост масштабов бедности и неравенства. Многим работникам приходится переключаться на новые формы труда – к этому их вынуждает, например, затяжной спад в сфере международного туризма.По прогнозам Международной организации труда (МОТ), в 2022 году число безработных в мире вырастет до 207 миллионов, что на 21 миллион больше, чем в докризисном 2019 году. Ожидается, что глобальный уровень безработицы сохранится на уровне, превышающем допандемийные показатели, по меньшей мере до 2023 годаПоследствия пандемии для рынков труда ощущаются во всех регионах планеты, хотя темпы восстановление везде разные. Наиболее обнадеживающие признаки возрождения наблюдаются в Европе и Северной Америке, а наименее радужные – в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне.В МОТ считают, что в течение ближайших лет будут ощущаться несоразмерно тяжелые последствия пандемии для занятости женщин. Закрытие учебных заведений и учреждений профессиональной подготовки обернется тяжелыми долгосрочными последствиями для молодежи. Эксперты ООН отмечают, что пандемия COVID-19 усугубила неравенство не только между странами, но и внутри стран на фоне различий в уровне безработицы и доле трудового дохода в развитых и развивающихся странах. За первые два квартала 2021 года глобальные трудовые доходы сократились на 5,3%, и около 108 миллионов рабочих в настоящее время живут в крайней или средней степени бедности, большинство из них в развивающихся странах. Кроме того, пандемия нанесла более тяжелый урон тем, кто находится в нижней части распределения доходов. В то время как средние доходы людей, входящих в нижние 40% мирового распределения доходов, в 2021 году были примерно на 6,7% ниже по сравнению с 2019 годом, доходы людей в верхних 40% снизились всего на 2,8%.По мнению экспертов, разрыв между высококвалифицированными и низкоквалифицированными профессиями продолжает расти, не только в связи с разным уровнем заработной платы и разной степенью уязвимости при экономических кризисах, но и с возможностью работать удаленно.Многие низкоквалифицированные работники сталкиваются с более опасными условиями труда в секторах, таких как розничная торговля, общественное питание, здравоохранение и услуги по уходу, которые связаны с высоким риском заражения COVID-19. Пандемия также ускорила продолжающееся исчезновение рабочих мест средней квалификации, что способствовало усилению поляризации доходов.В России по мере адаптации многих предприятий к новым экономическим реалиям в связи с пандемией ситуация в сфере занятости стала улучшаться.В 2021 году число зарегистрированных безработных в России уменьшилось по сравнению с началом года более чем на два миллиона, составив 780 тысяч человек.Как отметили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в 57 регионах допандемические показатели по численности занятых уже достигнуты. Еще в 19 регионах, по данным Росстата на конец октября, уровень занятости составлял 99% от допандемических показателей. В девяти регионах по итогам октября уровень достижения допандемического показателя был менее 99%, при этом четыре субъекта находились в повышенной зоне риска: это Тверская область (95,1%), Республика Коми (97,3%), Саратовская область (97,8%), Республика Мордовия (97,9%). В 2022 году Всемирный день социальной справедливости будет посвящен теме "Достижение социальной справедливости посредством официальной занятости".В ООН отмечают, что более 60% занятого населения мира, то есть два миллиарда женщин, мужчин и молодежи, зарабатывают средства к существованию в неформальных секторах экономики.В рамках празднования Дня основное внимание будет уделяться формализации занятости как предпосылке сокращения бедности и неравенства.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, всемирный день социальной справедливости, в мире