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Правительство утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория и Анадырь
Правительство утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория и Анадырь - РИА Новости, 20.02.2022
Правительство утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория и Анадырь
Правительство РФ утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория в Крыму и Анадырь на Чукотке, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T10:05
2022-02-20T10:05
экономика
чукотка
провидения
эгвекинот
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория в Крыму и Анадырь на Чукотке, сообщили в пресс-службе кабмина.Уточняется, что территория порта на Чукотке будет включать земельные участки и акватории морских терминалов Беринговский, Эгвекинот и Провидения. В крымском порту планируется создать новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов и стоянки судов. Это будет способствовать развитию торгового мореплавания. Работа ведётся в рамках федерального проекта "Развитие морских портов".
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чукотка
провидения
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Мадина Моргоева
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экономика, чукотка, провидения, эгвекинот
10:05 20.02.2022
 
Правительство утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория и Анадырь

Правительство утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория и Анадырь

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧукотка
Чукотка - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чукотка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория в Крыму и Анадырь на Чукотке, сообщили в пресс-службе кабмина.

"В границы морских портов Евпатория (Республика Крым) и Анадырь (Чукотский автономный округ) войдут дополнительные участки. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что территория порта на Чукотке будет включать земельные участки и акватории морских терминалов Беринговский, Эгвекинот и Провидения. В крымском порту планируется создать новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов и стоянки судов. Это будет способствовать развитию торгового мореплавания. Работа ведётся в рамках федерального проекта "Развитие морских портов".
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
ЭкономикаЧукоткаПровиденияЭгвекинот
 
 
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