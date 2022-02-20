https://ria.ru/20220220/port-1773875583.html
Правительство утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория и Анадырь
Правительство утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория и Анадырь - РИА Новости, 20.02.2022
Правительство утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория и Анадырь
Правительство РФ утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория в Крыму и Анадырь на Чукотке, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T10:05
2022-02-20T10:05
2022-02-20T10:05
экономика
чукотка
провидения
эгвекинот
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория в Крыму и Анадырь на Чукотке, сообщили в пресс-службе кабмина.Уточняется, что территория порта на Чукотке будет включать земельные участки и акватории морских терминалов Беринговский, Эгвекинот и Провидения. В крымском порту планируется создать новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов и стоянки судов. Это будет способствовать развитию торгового мореплавания. Работа ведётся в рамках федерального проекта "Развитие морских портов".
https://ria.ru/20220218/port-1773617046.html
чукотка
провидения
эгвекинот
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, чукотка, провидения, эгвекинот
Правительство утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория и Анадырь
Правительство утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория и Анадырь