https://ria.ru/20220220/port-1773875583.html

Правительство утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория и Анадырь

Правительство утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория и Анадырь - РИА Новости, 20.02.2022

Правительство утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория и Анадырь

Правительство РФ утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория в Крыму и Анадырь на Чукотке, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T10:05

2022-02-20T10:05

2022-02-20T10:05

экономика

чукотка

провидения

эгвекинот

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило распоряжения о развитии портов Евпатория в Крыму и Анадырь на Чукотке, сообщили в пресс-службе кабмина.Уточняется, что территория порта на Чукотке будет включать земельные участки и акватории морских терминалов Беринговский, Эгвекинот и Провидения. В крымском порту планируется создать новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов и стоянки судов. Это будет способствовать развитию торгового мореплавания. Работа ведётся в рамках федерального проекта "Развитие морских портов".

https://ria.ru/20220218/port-1773617046.html

чукотка

провидения

эгвекинот

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, чукотка, провидения, эгвекинот