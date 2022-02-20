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ЕР и фонд "Доктор Лиза" будут вместе помогать жителям ДНР и ЛНР

ЕР и фонд "Доктор Лиза" будут вместе помогать жителям ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022

ЕР и фонд "Доктор Лиза" будут вместе помогать жителям ДНР и ЛНР

Благотворительному фонду "Доктор Лиза" удается объединить для помощи жителям Донбасса разные политические силы, но актуальным остается вопрос доставки помощи... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T20:26

2022-02-20T20:26

2022-02-20T20:26

обострение ситуации в днр и лнр

наталья поклонская

леонид слуцкий (политик)

донецкая народная республика

луганская народная республика

анна кузнецова

донбасс

госдума рф

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Благотворительному фонду "Доктор Лиза" удается объединить для помощи жителям Донбасса разные политические силы, но актуальным остается вопрос доставки помощи тем, кто не может покинуть территорию самопровозглашенных республик, сообщила РИА Новости директор благотворительного фонда "Доктор Лиза" Наталья Авилова.Как сообщается в Telegram-канале Единой России, партия и фонд "Доктор Лиза" договорились о сотрудничестве для помощи жителям, эвакуированным из Донбасса. Речь идет, в том числе, об оказании медпомощи тяжелобольным взрослым и детям, а также об организации обучения детей, прибывших в пункты временного размещения. "Единая Россия" также организует на базе общественных приемных правовые центры помощи жителям, эвакуированным из Донбасса, сообщила председатель партийной комиссии по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста."Благотворительный фонд "Доктор Лиза" работает с пострадавшими от военных действий в Донбассе очень давно, и когда была объявлена эвакуация людей, наши представители в первые же часы оказались на месте. Мы оперативно начали собирать информацию, в первую очередь, о тех, кому нужен инсулин, ингаляторы, детское питание или спецпитание. С вечера субботы к нам обращались представители разных общественных объединений и политических партий, мы договорились о сотрудничестве сразу с несколькими", - сказала Авилова РИА Новости.Она добавила, что на запросы фонда отреагировала не только "Единая Россия", но и "Справедливая Россия За Правду", от представителей которой поступили пожертвования. "Сегодня юбилей Доктора Лизы, и я могу сказать, что нам как и при ее жизни удается объединить все конструктивные силы, всех людей, которые хотят помогать, независимо от того, какая у них партийная принадлежность, вероисповедание и прочее. Я очень рада, что фонд продолжает, как в 2014-2015 годах, когда Лиза была жива, объединять тех людей, которые хотят помогать, направлять их помощь для тех, кому она нужнее всего сейчас. Конечно, это беженцы, беременные женщины, мамы с детьми. Они растеряны, напуганы, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы скоординировать работу по помощи им", - подчеркнула Авилова.По ее словам, благодаря содействию заместителя главы Россотрудничества Натальи Поклонской в ПВР приедут врачи и помогут проводить осмотры находящихся там людей, чтобы оказывать им необходимую медицинскую помощь. После сегодняшнего совещания с "Единой Россией" должна заработать "горячая линия" для оперативной помощи беженцам.Однако, подчеркнула Авилова, остро стоит вопрос помощи тем, кто находится в Донбассе и не может покинуть его из-за невозможности прервать лечение. "Работаем с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, потому что одна из главных задач для фонда сейчас - добраться на территорию ДНР и ЛНР, чтобы доставить медицинские препараты, расходники в детские отделения больниц, потому что сейчас совершенно точно будут проблемы, мы хотим помочь и в этом. Надеюсь, Леонид Эдуардович поможет нам решить вопрос, как наш фонд будет пробираться туда на территорию и доставлять все необходимое врачам и детям", - пояснила Авилова.Она добавила, что пока нет понимания, как доехать на территорию Донбасса и доставить все необходимое тем, кому нужно просто оказать помощь на месте, так как не всех можно эвакуировать: есть больные с хроническими заболеваниями, которые проходят трепанию, может быть химиотерапию, гемодиализ, у них нет шансов эвакуироваться к нам, потому что тогда они потеряют лечение.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

наталья поклонская, леонид слуцкий (политик), донецкая народная республика, луганская народная республика, анна кузнецова, донбасс, госдума рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), единая россия, фонд "доктор лиза"