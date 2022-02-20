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Севастополь отправит в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев
Севастополь отправит в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев - РИА Новости, 20.02.2022
Севастополь отправит в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев
Севастополь отправит во вторник первую партию гуманитарной помощи в Ростовскую область для беженцев из Донбасса, туда также поедет сводный отряд добровольцев... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:31
2022-02-20T15:50
севастополь
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ростовская область
луганская народная республика
общество
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Севастополь отправит во вторник первую партию гуманитарной помощи в Ростовскую область для беженцев из Донбасса, туда также поедет сводный отряд добровольцев для помощи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Уже во вторник первая гуманитарная помощь из Севастополя будет отправлена в Ростовскую область", - написал Развожаев на своей странице в Instagram.Кроме того, по его словам, в городе формируется сводный отряд добровольцев, который в начале следующей недели также отправится в Ростовскую область для помощи в работе пунктов временного размещения, в которые сейчас пребывают жители из ДНР и ЛНР.
севастополь
ростовская область
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севастополь, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, луганская народная республика, общество, михаил развожаев
15:31 20.02.2022 (обновлено: 15:50 20.02.2022)
 
Севастополь отправит в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев

Развожаев: Севастополь отправит беженцам с Донбасса гуманитарную помощь

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Севастополь отправит во вторник первую партию гуманитарной помощи в Ростовскую область для беженцев из Донбасса, туда также поедет сводный отряд добровольцев для помощи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Уже во вторник первая гуманитарная помощь из Севастополя будет отправлена в Ростовскую область", - написал Развожаев на своей странице в Instagram.
Кроме того, по его словам, в городе формируется сводный отряд добровольцев, который в начале следующей недели также отправится в Ростовскую область для помощи в работе пунктов временного размещения, в которые сейчас пребывают жители из ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
СевастопольЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюРостовская областьЛуганская Народная РеспубликаОбществоМихаил Развожаев
 
 
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