https://ria.ru/20220220/pomosch-1773918663.html
Севастополь отправит в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев
Севастополь отправит в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев - РИА Новости, 20.02.2022
Севастополь отправит в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев
Севастополь отправит во вторник первую партию гуманитарной помощи в Ростовскую область для беженцев из Донбасса, туда также поедет сводный отряд добровольцев... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:31
2022-02-20T15:31
2022-02-20T15:50
севастополь
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ростовская область
луганская народная республика
общество
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Севастополь отправит во вторник первую партию гуманитарной помощи в Ростовскую область для беженцев из Донбасса, туда также поедет сводный отряд добровольцев для помощи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Уже во вторник первая гуманитарная помощь из Севастополя будет отправлена в Ростовскую область", - написал Развожаев на своей странице в Instagram.Кроме того, по его словам, в городе формируется сводный отряд добровольцев, который в начале следующей недели также отправится в Ростовскую область для помощи в работе пунктов временного размещения, в которые сейчас пребывают жители из ДНР и ЛНР.
севастополь
ростовская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d954d36c9035212f1691955b0c7386ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, луганская народная республика, общество, михаил развожаев
15:31 20.02.2022 (обновлено: 15:50 20.02.2022)
Севастополь отправит в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев
Развожаев: Севастополь отправит беженцам с Донбасса гуманитарную помощь
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Севастополь отправит во вторник первую партию гуманитарной помощи в Ростовскую область для беженцев из Донбасса, туда также поедет сводный отряд добровольцев для помощи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Уже во вторник первая гуманитарная помощь из Севастополя будет отправлена в Ростовскую область", - написал Развожаев на своей странице в Instagram.
Кроме того, по его словам, в городе формируется сводный отряд добровольцев, который в начале следующей недели также отправится в Ростовскую область для помощи в работе пунктов временного размещения, в которые сейчас пребывают жители из ДНР и ЛНР.