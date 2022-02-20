https://ria.ru/20220220/pomosch-1773918663.html

Севастополь отправит в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев

Севастополь отправит в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев - РИА Новости, 20.02.2022

Севастополь отправит в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев

Севастополь отправит во вторник первую партию гуманитарной помощи в Ростовскую область для беженцев из Донбасса, туда также поедет сводный отряд добровольцев... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:31

2022-02-20T15:31

2022-02-20T15:50

севастополь

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ростовская область

луганская народная республика

общество

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Севастополь отправит во вторник первую партию гуманитарной помощи в Ростовскую область для беженцев из Донбасса, туда также поедет сводный отряд добровольцев для помощи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Уже во вторник первая гуманитарная помощь из Севастополя будет отправлена в Ростовскую область", - написал Развожаев на своей странице в Instagram.Кроме того, по его словам, в городе формируется сводный отряд добровольцев, который в начале следующей недели также отправится в Ростовскую область для помощи в работе пунктов временного размещения, в которые сейчас пребывают жители из ДНР и ЛНР.

севастополь

ростовская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

севастополь, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, луганская народная республика, общество, михаил развожаев