https://ria.ru/20220220/pomosch-1773898790.html
Подмосковье направит гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса
Подмосковье направит гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022
Подмосковье направит гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса
Московская область направит гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса в Ростовскую область, пункты сбора уже организованы в ряде округов региона,... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T13:07
2022-02-20T13:07
2022-02-20T13:07
московская область (подмосковье)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
денис пушилин
ростовская область
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Московская область направит гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса в Ростовскую область, пункты сбора уже организованы в ряде округов региона, говорится на сайте подмосковного отделения "Единой России"."Московская область отправит машины с гуманитарной помощью эвакуированным жителям Донбасса. Сейчас сформированы пункты сбора в городских округах Подмосковья. Первые гуманитарные рейсы будут отправлены в Ростовскую область 22 февраля", - говорится в публикации.Пункты сбора гуманитарной помощи сформированы в Балашихе, Щелково, Реутове, Люберцах.Также ранее сообщалось, что Московская область готова разместить у себя порядка 1,5 тысячи беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
https://ria.ru/20220220/donbass-1773893541.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, денис пушилин, ростовская область
Подмосковье направит гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса
Подмосковье направит в Ростовскую область гуманитарную помощь беженцам из Донбасса