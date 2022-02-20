https://ria.ru/20220220/pomosch-1773898790.html

Подмосковье направит гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса

Подмосковье направит гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022

Подмосковье направит гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса

Московская область направит гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса в Ростовскую область, пункты сбора уже организованы в ряде округов региона,... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T13:07

2022-02-20T13:07

2022-02-20T13:07

московская область (подмосковье)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донецкая народная республика

денис пушилин

ростовская область

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Московская область направит гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса в Ростовскую область, пункты сбора уже организованы в ряде округов региона, говорится на сайте подмосковного отделения "Единой России"."Московская область отправит машины с гуманитарной помощью эвакуированным жителям Донбасса. Сейчас сформированы пункты сбора в городских округах Подмосковья. Первые гуманитарные рейсы будут отправлены в Ростовскую область 22 февраля", - говорится в публикации.Пункты сбора гуманитарной помощи сформированы в Балашихе, Щелково, Реутове, Люберцах.Также ранее сообщалось, что Московская область готова разместить у себя порядка 1,5 тысячи беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.

https://ria.ru/20220220/donbass-1773893541.html

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

ростовская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, денис пушилин, ростовская область