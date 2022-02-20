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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/poezd-1773964950.html
Поезд с беженцами из ЛНР и ДНР прибыл в Курскую область
Поезд с беженцами из ЛНР и ДНР прибыл в Курскую область - РИА Новости, 21.02.2022
Поезд с беженцами из ЛНР и ДНР прибыл в Курскую область
Поезд с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Курскую область, сообщил РИА Новости представитель администрации... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-20T22:32
2022-02-21T00:09
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
курская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Поезд с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Курскую область, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.Ранее МЧС РФ сообщило, что в за сутки из Ростовской в Воронежскую область на поездах приехали около 2 тысяч человек. Еще 3,4 тысячи человек в ближайшие часы ожидают в Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях. В понедельник планируется отправка еще 15 поездов. Из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ – Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера."Поезд только что прибыл на вокзал", - сказал собеседник агентства.По его словам, на поезде прибыли около 1 тысячи человек, из них 200 детей, в том числе воспитанники детских домов."Всего в регионе развернуто 20 пунктов временного размещения. Они находятся в санаториях, гостиницах, детских оздоровительных лагерях и других социальных объектах", - рассказал представитель обладминистрации.Он отметил, что прибывших встречал на вокзале губернатор Роман Старовойт.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, курская область
22:32 20.02.2022 (обновлено: 00:09 21.02.2022)
 
Поезд с беженцами из ЛНР и ДНР прибыл в Курскую область

Представитель администрации Курской области: в регион прибыл поезд с беженцами из Донбасса

© РИА Новости / Сергей БатуринЖители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции Донецк-2 во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Поезд с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Курскую область, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
Ранее МЧС РФ сообщило, что в за сутки из Ростовской в Воронежскую область на поездах приехали около 2 тысяч человек. Еще 3,4 тысячи человек в ближайшие часы ожидают в Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях. В понедельник планируется отправка еще 15 поездов. Из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ – Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера.
"Поезд только что прибыл на вокзал", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на поезде прибыли около 1 тысячи человек, из них 200 детей, в том числе воспитанники детских домов.
"Всего в регионе развернуто 20 пунктов временного размещения. Они находятся в санаториях, гостиницах, детских оздоровительных лагерях и других социальных объектах", - рассказал представитель обладминистрации.
Беженцы из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 15:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцы рассказали, почему покинули Донбасс
Он отметил, что прибывших встречал на вокзале губернатор Роман Старовойт.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаКурская область
 
 
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