https://ria.ru/20220220/poezd-1773964950.html

Поезд с беженцами из ЛНР и ДНР прибыл в Курскую область

Поезд с беженцами из ЛНР и ДНР прибыл в Курскую область - РИА Новости, 21.02.2022

Поезд с беженцами из ЛНР и ДНР прибыл в Курскую область

Поезд с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Курскую область, сообщил РИА Новости представитель администрации... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-20T22:32

2022-02-20T22:32

2022-02-21T00:09

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

курская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Поезд с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Курскую область, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.Ранее МЧС РФ сообщило, что в за сутки из Ростовской в Воронежскую область на поездах приехали около 2 тысяч человек. Еще 3,4 тысячи человек в ближайшие часы ожидают в Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях. В понедельник планируется отправка еще 15 поездов. Из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ – Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера."Поезд только что прибыл на вокзал", - сказал собеседник агентства.По его словам, на поезде прибыли около 1 тысячи человек, из них 200 детей, в том числе воспитанники детских домов."Всего в регионе развернуто 20 пунктов временного размещения. Они находятся в санаториях, гостиницах, детских оздоровительных лагерях и других социальных объектах", - рассказал представитель обладминистрации.Он отметил, что прибывших встречал на вокзале губернатор Роман Старовойт.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/donbass-1773920324.html

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луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, курская область