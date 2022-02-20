22:32 20.02.2022 (обновлено: 00:09 21.02.2022)
Поезд с беженцами из ЛНР и ДНР прибыл в Курскую область
Представитель администрации Курской области: в регион прибыл поезд с беженцами из Донбасса
© РИА Новости / Сергей БатуринЖители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Поезд с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Курскую область, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
Ранее МЧС РФ сообщило, что в за сутки из Ростовской в Воронежскую область на поездах приехали около 2 тысяч человек. Еще 3,4 тысячи человек в ближайшие часы ожидают в Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях. В понедельник планируется отправка еще 15 поездов. Из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ – Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера.
"Поезд только что прибыл на вокзал", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на поезде прибыли около 1 тысячи человек, из них 200 детей, в том числе воспитанники детских домов.
"Всего в регионе развернуто 20 пунктов временного размещения. Они находятся в санаториях, гостиницах, детских оздоровительных лагерях и других социальных объектах", - рассказал представитель обладминистрации.
Он отметил, что прибывших встречал на вокзале губернатор Роман Старовойт.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Наталья Макарова