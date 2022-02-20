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Киев не хочет обсуждать вопросы урегулирования с Донбассом, заявил Песков
Киев не хочет обсуждать вопросы урегулирования с Донбассом, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2022
Киев не хочет обсуждать вопросы урегулирования с Донбассом, заявил Песков
Президент Украины Владимир Зеленский в качестве основной цели переговоров с РФ декларирует обсуждение урегулирования ситуации в Донбассе, но Россия не сторона... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:16
2022-02-20T15:16
россия
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
политика
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в качестве основной цели переговоров с РФ декларирует обсуждение урегулирования ситуации в Донбассе, но Россия не сторона конфликта, а обсуждать вопросы урегулирования с представителями Донбасса Киев не хочет, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Украинская сторона и господин Зеленский в качестве основной цели декларирует обсуждение именно урегулирования на юго-востоке. Но мы не являемся стороной конфликта. И обсуждение на юго-востоке должно вестись между президентом Зеленским и представителями этого юго-востока", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".С этим, по словам Пескова, проблема."Этого они не хотят понять", - добавил Песков. ​​​​​​​​​На вопрос, почему, как заявляет Зеленский, Кремль не отвечает на его звонки, пресс-секретарь президента России сказал: "Мы задаем вопрос "что вы предлагаете обсуждать?" Ответа мы не получаем".
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Екатерина Зайцева
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россия, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, политика, в мире
15:16 20.02.2022
 
Киев не хочет обсуждать вопросы урегулирования с Донбассом, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Киев не хочет обсуждать урегулирование с представителями Донбасса

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в качестве основной цели переговоров с РФ декларирует обсуждение урегулирования ситуации в Донбассе, но Россия не сторона конфликта, а обсуждать вопросы урегулирования с представителями Донбасса Киев не хочет, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Украинская сторона и господин Зеленский в качестве основной цели декларирует обсуждение именно урегулирования на юго-востоке. Но мы не являемся стороной конфликта. И обсуждение на юго-востоке должно вестись между президентом Зеленским и представителями этого юго-востока", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
С этим, по словам Пескова, проблема.
"Этого они не хотят понять", - добавил Песков. ​​​​​​​​​
На вопрос, почему, как заявляет Зеленский, Кремль не отвечает на его звонки, пресс-секретарь президента России сказал: "Мы задаем вопрос "что вы предлагаете обсуждать?" Ответа мы не получаем".
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
14:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинская сторона СЦКК не идет на контакт, заявил Басурин
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийПолитикаВ мире
 
 
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