https://ria.ru/20220220/peskov-1773914354.html

В Кремле допустили публикацию закрытой части переговоров Путина с коллегами

В Кремле допустили публикацию закрытой части переговоров Путина с коллегами - РИА Новости, 20.02.2022

В Кремле допустили публикацию закрытой части переговоров Путина с коллегами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что надеется, что странам не придется жить в мире, когда приходится зачитывать расшифровки закрытой части... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:01

2022-02-20T15:01

2022-02-20T15:09

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донецкая народная республика

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политика

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что надеется, что странам не придется жить в мире, когда приходится зачитывать расшифровки закрытой части переговоров глав государств, но когда нужно доказать правоту Владимира Путина, Кремль готов делать, что угодно.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя итоги переговоров Путина и французского президента Эмманюэля Макрона, заявил, что российский лидер сказал зарубежному коллеге, что инициативу о признании ЛНР и ДНР можно не принимать в расчет. Впоследствии Песков сообщил журналистам, что практика раскрытия содержания переговоров неправильная, к тому же, в данном случае были искажены нюансы. Пресс-секретарь президента РФ привел цитаты из разговора двух президентов, сохранившиеся в стенограмме встречи."Я надеюсь, что мы не будем жить в мире, когда придется зачитывать расшифровки закрытой части переговоров президентов. Но когда нужно доказать правоту нашего президента - мы будем делать, что угодно", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" журналисту Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20220220/peregovory-1773913228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жан-ив ле дриан, донецкая народная республика, мид франции‎, россия, луганская народная республика, политика, дмитрий песков