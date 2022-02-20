https://ria.ru/20220220/peskov-1773914354.html
В Кремле допустили публикацию закрытой части переговоров Путина с коллегами
В Кремле допустили публикацию закрытой части переговоров Путина с коллегами - РИА Новости, 20.02.2022
В Кремле допустили публикацию закрытой части переговоров Путина с коллегами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что надеется, что странам не придется жить в мире, когда приходится зачитывать расшифровки закрытой части... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:01
2022-02-20T15:01
2022-02-20T15:09
жан-ив ле дриан
донецкая народная республика
мид франции
россия
луганская народная республика
политика
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что надеется, что странам не придется жить в мире, когда приходится зачитывать расшифровки закрытой части переговоров глав государств, но когда нужно доказать правоту Владимира Путина, Кремль готов делать, что угодно.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя итоги переговоров Путина и французского президента Эмманюэля Макрона, заявил, что российский лидер сказал зарубежному коллеге, что инициативу о признании ЛНР и ДНР можно не принимать в расчет. Впоследствии Песков сообщил журналистам, что практика раскрытия содержания переговоров неправильная, к тому же, в данном случае были искажены нюансы. Пресс-секретарь президента РФ привел цитаты из разговора двух президентов, сохранившиеся в стенограмме встречи."Я надеюсь, что мы не будем жить в мире, когда придется зачитывать расшифровки закрытой части переговоров президентов. Но когда нужно доказать правоту нашего президента - мы будем делать, что угодно", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" журналисту Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20220220/peregovory-1773913228.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жан-ив ле дриан, донецкая народная республика, мид франции, россия, луганская народная республика, политика, дмитрий песков
15:01 20.02.2022 (обновлено: 15:09 20.02.2022)
В Кремле допустили публикацию закрытой части переговоров Путина с коллегами
Пресс-секретарь Песков: чтобы доказать правоту президента, мы будем делать, что угодно