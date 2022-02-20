https://ria.ru/20220220/peskov-1773913796.html

Запад ни разу не призывал Киев к сдержанности, заявил Песков

Запад ни разу не призывал Киев к сдержанности, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2022

Запад ни разу не призывал Киев к сдержанности, заявил Песков

Ни одного заявления со стороны Запада, которое призывало бы Киев к сдержанности, не слышно, вряд ли такую позицию можно назвать адекватной, заявил... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:54

2022-02-20T14:54

2022-02-20T15:04

в мире

ситуация в днр и лнр

дмитрий песков

владимир путин

нато

киев

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Ни одного заявления со стороны Запада, которое призывало бы Киев к сдержанности, не слышно, вряд ли такую позицию можно назвать адекватной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не слышим ни одного заявления, которое призывало бы Киев к сдержанности. Ни одного. Ни НАТО, ни европейские столицы, ни Вашингтон не призывают Киев к осторожности, к аккуратности. Этого как будто бы не существует. Конечно, такую позицию вряд ли можно назвать, ну наверное, даже адекватной. Я уж не говорю об объективной", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

https://ria.ru/20220220/donbass-1773909436.html

киев

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, владимир путин, нато, киев