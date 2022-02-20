https://ria.ru/20220220/peskov-1773913796.html
Запад ни разу не призывал Киев к сдержанности, заявил Песков
Запад ни разу не призывал Киев к сдержанности, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2022
Запад ни разу не призывал Киев к сдержанности, заявил Песков
Ни одного заявления со стороны Запада, которое призывало бы Киев к сдержанности, не слышно, вряд ли такую позицию можно назвать адекватной, заявил... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:54
2022-02-20T14:54
2022-02-20T15:04
в мире
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
владимир путин
нато
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761302346_0:58:2949:1717_1920x0_80_0_0_63ee512b1b56c54b3c8caeeeb75feff1.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Ни одного заявления со стороны Запада, которое призывало бы Киев к сдержанности, не слышно, вряд ли такую позицию можно назвать адекватной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не слышим ни одного заявления, которое призывало бы Киев к сдержанности. Ни одного. Ни НАТО, ни европейские столицы, ни Вашингтон не призывают Киев к осторожности, к аккуратности. Этого как будто бы не существует. Конечно, такую позицию вряд ли можно назвать, ну наверное, даже адекватной. Я уж не говорю об объективной", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
https://ria.ru/20220220/donbass-1773909436.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761302346_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b262f81aba4852dbae9a08a6968bd26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, владимир путин, нато, киев
14:54 20.02.2022 (обновлено: 15:04 20.02.2022)
Запад ни разу не призывал Киев к сдержанности, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Запад ни разу не призывал Киев к сдержанности