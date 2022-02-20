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Запад ни разу не призывал Киев к сдержанности, заявил Песков
Запад ни разу не призывал Киев к сдержанности, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2022
Запад ни разу не призывал Киев к сдержанности, заявил Песков
Ни одного заявления со стороны Запада, которое призывало бы Киев к сдержанности, не слышно, вряд ли такую позицию можно назвать адекватной, заявил... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:54
2022-02-20T15:04
в мире
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
владимир путин
нато
киев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Ни одного заявления со стороны Запада, которое призывало бы Киев к сдержанности, не слышно, вряд ли такую позицию можно назвать адекватной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не слышим ни одного заявления, которое призывало бы Киев к сдержанности. Ни одного. Ни НАТО, ни европейские столицы, ни Вашингтон не призывают Киев к осторожности, к аккуратности. Этого как будто бы не существует. Конечно, такую позицию вряд ли можно назвать, ну наверное, даже адекватной. Я уж не говорю об объективной", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
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Екатерина Зайцева
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в мире, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, владимир путин, нато, киев
14:54 20.02.2022 (обновлено: 15:04 20.02.2022)
 
Запад ни разу не призывал Киев к сдержанности, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Запад ни разу не призывал Киев к сдержанности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Люди на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Ни одного заявления со стороны Запада, которое призывало бы Киев к сдержанности, не слышно, вряд ли такую позицию можно назвать адекватной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не слышим ни одного заявления, которое призывало бы Киев к сдержанности. Ни одного. Ни НАТО, ни европейские столицы, ни Вашингтон не призывают Киев к осторожности, к аккуратности. Этого как будто бы не существует. Конечно, такую позицию вряд ли можно назвать, ну наверное, даже адекватной. Я уж не говорю об объективной", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
14:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле заявили, что напряженность в Донбассе нагнетена до максимума
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТОКиев
 
 
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