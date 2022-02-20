https://ria.ru/20220220/peskov-1773910297.html

В Кремле объяснили, почему Россия не хочет даже произносить слово "война"

В Кремле объяснили, почему Россия не хочет даже произносить слово "война" - РИА Новости, 20.02.2022

В Кремле объяснили, почему Россия не хочет даже произносить слово "война"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:35

2022-02-20T14:35

2022-02-20T15:49

россия

европа

дмитрий песков

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал об отношении к войне. "Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово "война", — сказал представитель Кремля.Песков также добавил, что президент Владимир Путин не обращает внимания на провокационные заявления западных политиков о точных датах якобы планируемого Россией нападения на Украину, но сами эти заявления ведут к нарастанию напряженности.Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти призывают всех к разуму и советуют вспомнить историю.

https://ria.ru/20220219/argument-1773727529.html

россия

европа

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, европа, дмитрий песков, политика