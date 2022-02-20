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В Кремле объяснили, почему Россия не хочет даже произносить слово "война"
В Кремле объяснили, почему Россия не хочет даже произносить слово "война" - РИА Новости, 20.02.2022
В Кремле объяснили, почему Россия не хочет даже произносить слово "война"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:35
2022-02-20T15:49
россия
европа
дмитрий песков
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал об отношении к войне. "Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово "война", — сказал представитель Кремля.Песков также добавил, что президент Владимир Путин не обращает внимания на провокационные заявления западных политиков о точных датах якобы планируемого Россией нападения на Украину, но сами эти заявления ведут к нарастанию напряженности.Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти призывают всех к разуму и советуют вспомнить историю.
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россия, европа, дмитрий песков, политика
14:35 20.02.2022 (обновлено: 15:49 20.02.2022)
 
В Кремле объяснили, почему Россия не хочет даже произносить слово "война"

Пресс-секретарь президента Песков: Россия не хочет даже произносить слово "война"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал об отношении к войне.
"Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово "война", — сказал представитель Кремля.
Песков также добавил, что президент Владимир Путин не обращает внимания на провокационные заявления западных политиков о точных датах якобы планируемого Россией нападения на Украину, но сами эти заявления ведут к нарастанию напряженности.
Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти призывают всех к разуму и советуют вспомнить историю.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 09:33
В Германии назвали причину, по которой Россия не нападет на Украину
Опубликовано: Наталья Макарова
 
РоссияЕвропаДмитрий ПесковПолитика
 
 
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