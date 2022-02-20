https://ria.ru/20220220/peskov-1773910297.html
В Кремле объяснили, почему Россия не хочет даже произносить слово "война"
В Кремле объяснили, почему Россия не хочет даже произносить слово "война" - РИА Новости, 20.02.2022
В Кремле объяснили, почему Россия не хочет даже произносить слово "война"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:35
2022-02-20T14:35
2022-02-20T15:49
россия
европа
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал об отношении к войне. "Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово "война", — сказал представитель Кремля.Песков также добавил, что президент Владимир Путин не обращает внимания на провокационные заявления западных политиков о точных датах якобы планируемого Россией нападения на Украину, но сами эти заявления ведут к нарастанию напряженности.Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти призывают всех к разуму и советуют вспомнить историю.
https://ria.ru/20220219/argument-1773727529.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2514e6469260ad16e2eb226e9b9e9419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, дмитрий песков, политика
14:35 20.02.2022 (обновлено: 15:49 20.02.2022)
В Кремле объяснили, почему Россия не хочет даже произносить слово "война"
Пресс-секретарь президента Песков: Россия не хочет даже произносить слово "война"