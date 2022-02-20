https://ria.ru/20220220/peregovory-1773944605.html
Макрон поговорит с Байденом и Шольцем в ближайшие часы, сообщили СМИ
Макрон поговорит с Байденом и Шольцем в ближайшие часы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.02.2022
Макрон поговорит с Байденом и Шольцем в ближайшие часы, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в ближайшие часы, передает Франс Пресс со... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T19:06
2022-02-20T19:06
2022-02-20T19:41
в мире
эммануэль макрон
джо байден
олаф шольц
германия
сша
франция
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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в ближайшие часы, передает Франс Пресс со ссылкой на французского чиновника.Переговоры французского лидера с коллегами из США и ФРГ состоятся после обмена мнениями с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.В воскресенье состоялся телефонный разговор Путина и Макрона. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут. Лидеры обсудили ситуацию на востоке Украины. Затем Макрон созвонился с Зеленским.
https://ria.ru/20220219/makron-1773667761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, джо байден, олаф шольц, германия, сша, франция
19:06 20.02.2022 (обновлено: 19:41 20.02.2022)
Макрон поговорит с Байденом и Шольцем в ближайшие часы, сообщили СМИ
AFP: президент Франции Макрон проведет переговоры с Байденом и Шольцем в ближайшие часы