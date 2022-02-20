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Макрон поговорит с Байденом и Шольцем в ближайшие часы, сообщили СМИ
Макрон поговорит с Байденом и Шольцем в ближайшие часы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.02.2022
Макрон поговорит с Байденом и Шольцем в ближайшие часы, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в ближайшие часы, передает Франс Пресс со... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T19:06
2022-02-20T19:41
в мире
эммануэль макрон
джо байден
олаф шольц
германия
сша
франция
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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в ближайшие часы, передает Франс Пресс со ссылкой на французского чиновника.Переговоры французского лидера с коллегами из США и ФРГ состоятся после обмена мнениями с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.В воскресенье состоялся телефонный разговор Путина и Макрона. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут. Лидеры обсудили ситуацию на востоке Украины. Затем Макрон созвонился с Зеленским.
https://ria.ru/20220219/makron-1773667761.html
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в мире, эммануэль макрон, джо байден, олаф шольц, германия, сша, франция
19:06 20.02.2022 (обновлено: 19:41 20.02.2022)
 
Макрон поговорит с Байденом и Шольцем в ближайшие часы, сообщили СМИ

AFP: президент Франции Макрон проведет переговоры с Байденом и Шольцем в ближайшие часы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в ближайшие часы, передает Франс Пресс со ссылкой на французского чиновника.
Переговоры французского лидера с коллегами из США и ФРГ состоятся после обмена мнениями с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
В воскресенье состоялся телефонный разговор Путина и Макрона. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут. Лидеры обсудили ситуацию на востоке Украины. Затем Макрон созвонился с Зеленским.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 08:00
Макрон обвинил Россию во всемогуществе ее пропаганды
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреЭммануэль МакронДжо БайденОлаф ШольцГерманияСШАФранция
 
 
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