https://ria.ru/20220220/peregovory-1773944605.html

Макрон поговорит с Байденом и Шольцем в ближайшие часы, сообщили СМИ

Макрон поговорит с Байденом и Шольцем в ближайшие часы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.02.2022

Макрон поговорит с Байденом и Шольцем в ближайшие часы, сообщили СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в ближайшие часы, передает Франс Пресс со... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T19:06

2022-02-20T19:06

2022-02-20T19:41

в мире

эммануэль макрон

джо байден

олаф шольц

германия

сша

франция

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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в ближайшие часы, передает Франс Пресс со ссылкой на французского чиновника.Переговоры французского лидера с коллегами из США и ФРГ состоятся после обмена мнениями с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.В воскресенье состоялся телефонный разговор Путина и Макрона. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут. Лидеры обсудили ситуацию на востоке Украины. Затем Макрон созвонился с Зеленским.

https://ria.ru/20220219/makron-1773667761.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, эммануэль макрон, джо байден, олаф шольц, германия, сша, франция