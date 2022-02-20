https://ria.ru/20220220/peregovory-1773927816.html

Зеленский обсудил с Макроном обстановку в Донбассе

Зеленский обсудил с Макроном обстановку в Донбассе - РИА Новости, 20.02.2022

Зеленский обсудил с Макроном обстановку в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T16:31

2022-02-20T16:31

2022-02-20T17:32

ситуация в днр и лнр

эммануэль макрон

в мире

владимир зеленский

украина

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771715237_0:129:3272:1971_1920x0_80_0_0_8f9e4aedbce93a68527596914fe243f6.jpg

КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе."В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ (Трехсторонней контактной группы - ред.) и немедленное введение режима тишины", - написал глава государства в Twitter.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенного оружия. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, эммануэль макрон, в мире, владимир зеленский, украина, франция