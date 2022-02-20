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Зеленский обсудил с Макроном обстановку в Донбассе
Зеленский обсудил с Макроном обстановку в Донбассе - РИА Новости, 20.02.2022
Зеленский обсудил с Макроном обстановку в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T16:31
2022-02-20T17:32
ситуация в днр и лнр
эммануэль макрон
в мире
владимир зеленский
украина
франция
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КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе."В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ (Трехсторонней контактной группы - ред.) и немедленное введение режима тишины", - написал глава государства в Twitter.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенного оружия. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
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Ольга Филиппова
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ситуация в днр и лнр, эммануэль макрон, в мире, владимир зеленский, украина, франция
16:31 20.02.2022 (обновлено: 17:32 20.02.2022)
 
Зеленский обсудил с Макроном обстановку в Донбассе

Зеленский заявил Макрону, что выступает за режим тишины в Донбассе

© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе.
"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ (Трехсторонней контактной группы - ред.) и немедленное введение режима тишины", - написал глава государства в Twitter.
В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенного оружия. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЭммануэль МакронВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаФранция
 
 
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