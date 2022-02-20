16:31 20.02.2022 (обновлено: 17:32 20.02.2022)
Зеленский обсудил с Макроном обстановку в Донбассе
Зеленский заявил Макрону, что выступает за режим тишины в Донбассе
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе.
"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ (Трехсторонней контактной группы - ред.) и немедленное введение режима тишины", - написал глава государства в Twitter.
В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенного оружия. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
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Опубликовано: Ольга Филиппова