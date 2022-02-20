https://ria.ru/20220220/peregovory-1773915497.html
Путин встретится с Алиевым, сообщили СМИ
Путин встретится с Алиевым, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.02.2022
Путин встретится с Алиевым, сообщили СМИ
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:09
2022-02-20T15:09
2022-02-20T15:16
владимир путин
азербайджан
россия
ильхам алиев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."На неделе продолжатся и важные визиты зарубежных лидеров. Глава Азербайджана, официальный визит в Россию. Ждут в Кремле также премьера Пакистана", - отметили в программе.В День Защитника Отечества, 23 февраля, Путин возложит цветы к могиле Неизвестного солдата и поздравит россиян с праздником.
https://ria.ru/20220202/soros-1770727220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, азербайджан, россия, ильхам алиев
15:09 20.02.2022 (обновлено: 15:16 20.02.2022)
Путин встретится с Алиевым, сообщили СМИ
СМИ: Президент России Путин на наделе встретится с азербайджанским коллегой Алиевым