https://ria.ru/20220220/peregovory-1773915497.html

Путин встретится с Алиевым, сообщили СМИ

Путин встретится с Алиевым, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.02.2022

Путин встретится с Алиевым, сообщили СМИ

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:09

2022-02-20T15:09

2022-02-20T15:16

владимир путин

азербайджан

россия

ильхам алиев

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."На неделе продолжатся и важные визиты зарубежных лидеров. Глава Азербайджана, официальный визит в Россию. Ждут в Кремле также премьера Пакистана", - отметили в программе.В День Защитника Отечества, 23 февраля, Путин возложит цветы к могиле Неизвестного солдата и поздравит россиян с праздником.

https://ria.ru/20220202/soros-1770727220.html

азербайджан

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, азербайджан, россия, ильхам алиев