Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220220/peregovory-1773915497.html
Путин встретится с Алиевым, сообщили СМИ
Путин встретится с Алиевым, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.02.2022
Путин встретится с Алиевым, сообщили СМИ
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:09
2022-02-20T15:16
владимир путин
азербайджан
россия
ильхам алиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592580194_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_83ad53dc529813113cc850310e729b23.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."На неделе продолжатся и важные визиты зарубежных лидеров. Глава Азербайджана, официальный визит в Россию. Ждут в Кремле также премьера Пакистана", - отметили в программе.В День Защитника Отечества, 23 февраля, Путин возложит цветы к могиле Неизвестного солдата и поздравит россиян с праздником.
https://ria.ru/20220202/soros-1770727220.html
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592580194_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_0d96b164d3d8c513a1401345018dacff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, азербайджан, россия, ильхам алиев
15:09 20.02.2022 (обновлено: 15:16 20.02.2022)
 
Путин встретится с Алиевым, сообщили СМИ

СМИ: Президент России Путин на наделе встретится с азербайджанским коллегой Алиевым

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"На неделе продолжатся и важные визиты зарубежных лидеров. Глава Азербайджана, официальный визит в Россию. Ждут в Кремле также премьера Пакистана", - отметили в программе.
В День Защитника Отечества, 23 февраля, Путин возложит цветы к могиле Неизвестного солдата и поздравит россиян с праздником.
Американский миллиардер Джордж Сорос в Брюсселе. 27 апреля 2017 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 18:09
Алиев обвинил Сороса в настраивании молодежи против собственных стран
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Владимир ПутинАзербайджанРоссияИльхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация из города Горловка на фоне обострения ситуации на ДонбассеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала