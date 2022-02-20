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В Кремле обвинили Париж в утечке информации после переговоров
В Кремле обвинили Париж в утечке информации после переговоров - РИА Новости, 20.02.2022
В Кремле обвинили Париж в утечке информации после переговоров
Французские дипломаты неоднократно разглашали детали переговоров на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:42
2022-02-20T15:40
жан-ив ле дриан
владимир путин
донецкая народная республика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев — РИА Новости. Французские дипломаты неоднократно разглашали детали переговоров на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Таким образом Песков вновь прокомментировал высказывание министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана после переговоров президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона. По словам главы МИД, российский лидер якобы заверил своего французского коллегу в том, что можно не принимать в расчет инициативу парламентариев о признании самопровозглашенных республик Донбасса.Ранее он назвал неправильной практику раскрывать детали переговоров, подчеркнув, что в этом случае французская сторона исказила нюансы.
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жан-ив ле дриан, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мид франции‎
14:42 20.02.2022 (обновлено: 15:40 20.02.2022)
 
В Кремле обвинили Париж в утечке информации после переговоров

Пресс-секретарь Песков: Париж допускал утечки после переговоров между Россией и Францией

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Министерства иностранных дел России
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев — РИА Новости. Французские дипломаты неоднократно разглашали детали переговоров на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Наши французские коллеги — причем это абсолютно не имеет отношения к президенту Франции — но коллеги из Министерства иностранных дел Франции уже несколько раз такие утечки сознательно допускали", — подчеркнул представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Таким образом Песков вновь прокомментировал высказывание министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана после переговоров президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона. По словам главы МИД, российский лидер якобы заверил своего французского коллегу в том, что можно не принимать в расчет инициативу парламентариев о признании самопровозглашенных республик Донбасса.

"Я надеюсь, что мы не будем жить в мире, когда придется зачитывать расшифровки закрытой части переговоров президентов. Но когда нужно доказать правоту нашего президента — мы будем делать что угодно", — добавил Песков.

Ранее он назвал неправильной практику раскрывать детали переговоров, подчеркнув, что в этом случае французская сторона исказила нюансы.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 08:00
Макрон обвинил Россию во всемогуществе ее пропаганды
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Жан-Ив Ле ДрианВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаМИД Франции‎
 
 
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