https://ria.ru/20220220/peregovory-1773911493.html

В Кремле обвинили Париж в утечке информации после переговоров

В Кремле обвинили Париж в утечке информации после переговоров - РИА Новости, 20.02.2022

В Кремле обвинили Париж в утечке информации после переговоров

Французские дипломаты неоднократно разглашали детали переговоров на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:42

2022-02-20T14:42

2022-02-20T15:40

жан-ив ле дриан

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

мид франции‎

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_0:92:3115:1845_1920x0_80_0_0_7513047c9cde7ede72535bd5c0422c3f.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев — РИА Новости. Французские дипломаты неоднократно разглашали детали переговоров на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Таким образом Песков вновь прокомментировал высказывание министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана после переговоров президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона. По словам главы МИД, российский лидер якобы заверил своего французского коллегу в том, что можно не принимать в расчет инициативу парламентариев о признании самопровозглашенных республик Донбасса.Ранее он назвал неправильной практику раскрывать детали переговоров, подчеркнув, что в этом случае французская сторона исказила нюансы.

https://ria.ru/20220219/makron-1773667761.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

жан-ив ле дриан, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мид франции‎