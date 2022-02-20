14:42 20.02.2022 (обновлено: 15:40 20.02.2022)
В Кремле обвинили Париж в утечке информации после переговоров
Пресс-секретарь Песков: Париж допускал утечки после переговоров между Россией и Францией
Здание Министерства иностранных дел России
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев — РИА Новости. Французские дипломаты неоднократно разглашали детали переговоров на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Наши французские коллеги — причем это абсолютно не имеет отношения к президенту Франции — но коллеги из Министерства иностранных дел Франции уже несколько раз такие утечки сознательно допускали", — подчеркнул представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Таким образом Песков вновь прокомментировал высказывание министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана после переговоров президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона. По словам главы МИД, российский лидер якобы заверил своего французского коллегу в том, что можно не принимать в расчет инициативу парламентариев о признании самопровозглашенных республик Донбасса.
"Я надеюсь, что мы не будем жить в мире, когда придется зачитывать расшифровки закрытой части переговоров президентов. Но когда нужно доказать правоту нашего президента — мы будем делать что угодно", — добавил Песков.
Ранее он назвал неправильной практику раскрывать детали переговоров, подчеркнув, что в этом случае французская сторона исказила нюансы.
Опубликовано: Мадина Моргоева