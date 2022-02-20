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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/ogon-1773939751.html
В ДНР заявили, что открыли ответный огонь по огневым точкам ВС Украины
В ДНР заявили, что открыли ответный огонь по огневым точкам ВС Украины - РИА Новости, 20.02.2022
В ДНР заявили, что открыли ответный огонь по огневым точкам ВС Украины
Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещённого соглашениями вооружения по огневым... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T18:09
2022-02-20T18:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещённого соглашениями вооружения по огневым точкам украинских силовиков, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Народной милиции ДНР."С целью защиты мирного населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенного минскими соглашениями вооружения, подавив огневые точки противника", - сказал представитель ведомства.Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
18:09 20.02.2022
 
В ДНР заявили, что открыли ответный огонь по огневым точкам ВС Украины

Народная милиция ДНР: подразделения открыли ответный огонь по огневым точкам ВС Украины

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещённого соглашениями вооружения по огневым точкам украинских силовиков, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Народной милиции ДНР.
"С целью защиты мирного населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенного минскими соглашениями вооружения, подавив огневые точки противника", - сказал представитель ведомства.
Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 16:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Стрельба, взрывы и эвакуация беженцев. Что происходит в Донбассе
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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