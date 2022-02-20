https://ria.ru/20220220/ogon-1773939751.html
В ДНР заявили, что открыли ответный огонь по огневым точкам ВС Украины
В ДНР заявили, что открыли ответный огонь по огневым точкам ВС Украины - РИА Новости, 20.02.2022
В ДНР заявили, что открыли ответный огонь по огневым точкам ВС Украины
Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещённого соглашениями вооружения по огневым... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T18:09
2022-02-20T18:09
2022-02-20T18:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещённого соглашениями вооружения по огневым точкам украинских силовиков, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Народной милиции ДНР."С целью защиты мирного населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенного минскими соглашениями вооружения, подавив огневые точки противника", - сказал представитель ведомства.Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
В ДНР заявили, что открыли ответный огонь по огневым точкам ВС Украины
Народная милиция ДНР: подразделения открыли ответный огонь по огневым точкам ВС Украины