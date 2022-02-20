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Украинские силовики выпустили по ДНР около 700 боеприпасов, заявил Басурин

Украинские силовики выпустили по ДНР около 700 боеприпасов, заявил Басурин - РИА Новости, 20.02.2022

Украинские силовики выпустили по ДНР около 700 боеприпасов, заявил Басурин

Ситуация в Донбассе ухудшается, за воскресенье украинские силовики выпустили порядка 700 боеприпасов по территории самопровозглашенной ДНР, заявил представитель РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T22:37

2022-02-20T22:37

2022-02-20T22:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ситуация в Донбассе ухудшается, за воскресенье украинские силовики выпустили порядка 700 боеприпасов по территории самопровозглашенной ДНР, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."На данный момент ситуация только ухудшается по сравнению с минувшими сутками. Зафиксировано порядка 700 боеприпасов, которые выпущены по территории республики", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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