https://ria.ru/20220220/obstrely-1773966188.html
Украинские силовики выпустили по ДНР около 700 боеприпасов, заявил Басурин
Украинские силовики выпустили по ДНР около 700 боеприпасов, заявил Басурин - РИА Новости, 20.02.2022
Украинские силовики выпустили по ДНР около 700 боеприпасов, заявил Басурин
Ситуация в Донбассе ухудшается, за воскресенье украинские силовики выпустили порядка 700 боеприпасов по территории самопровозглашенной ДНР, заявил представитель РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T22:37
2022-02-20T22:37
2022-02-20T22:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762965958_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_563ce417a9637aac356694693eae37b4.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ситуация в Донбассе ухудшается, за воскресенье украинские силовики выпустили порядка 700 боеприпасов по территории самопровозглашенной ДНР, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."На данный момент ситуация только ухудшается по сравнению с минувшими сутками. Зафиксировано порядка 700 боеприпасов, которые выпущены по территории республики", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762965958_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_8c518953ae065c37b3f3c8d7e1b170e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины
Украинские силовики выпустили по ДНР около 700 боеприпасов, заявил Басурин
Представитель Народной милиции Басурин: ВСУ выпустили по ДНР около 700 боеприпасов