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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/obstrely-1773966188.html
Украинские силовики выпустили по ДНР около 700 боеприпасов, заявил Басурин
Украинские силовики выпустили по ДНР около 700 боеприпасов, заявил Басурин - РИА Новости, 20.02.2022
Украинские силовики выпустили по ДНР около 700 боеприпасов, заявил Басурин
Ситуация в Донбассе ухудшается, за воскресенье украинские силовики выпустили порядка 700 боеприпасов по территории самопровозглашенной ДНР, заявил представитель РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T22:37
2022-02-20T22:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ситуация в Донбассе ухудшается, за воскресенье украинские силовики выпустили порядка 700 боеприпасов по территории самопровозглашенной ДНР, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."На данный момент ситуация только ухудшается по сравнению с минувшими сутками. Зафиксировано порядка 700 боеприпасов, которые выпущены по территории республики", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Наталья Макарова
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины
22:37 20.02.2022
 
Украинские силовики выпустили по ДНР около 700 боеприпасов, заявил Басурин

Представитель Народной милиции Басурин: ВСУ выпустили по ДНР около 700 боеприпасов

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинский военнослужащий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ситуация в Донбассе ухудшается, за воскресенье украинские силовики выпустили порядка 700 боеприпасов по территории самопровозглашенной ДНР, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"На данный момент ситуация только ухудшается по сравнению с минувшими сутками. Зафиксировано порядка 700 боеприпасов, которые выпущены по территории республики", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке Украины
 
 
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