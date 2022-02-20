https://ria.ru/20220220/obstrely-1773960964.html

В ДНР сообщили об обстрелах ВСУ населенных пунктов с запрещенными минами

В ДНР сообщили об обстрелах ВСУ населенных пунктов с запрещенными минами - РИА Новости, 20.02.2022

В ДНР сообщили об обстрелах ВСУ населенных пунктов с запрещенными минами

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские силовики... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T21:56

2022-02-20T21:56

2022-02-20T22:15

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

вооруженный конфликт на востоке украины

владимир зеленский

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Петровское запрещенными снарядами калибра 120 миллиметров.По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 21.23. Со стороны населенного пункта Богдановка в сторону Петровского была выпущена 21 мина калибром 120 миллиметров.Украинские силовики, как заявляли в ДНР, уже обстреливали Петровское утром в воскресенье запрещенными снарядами.Представительство также сообщило об обстрелах в районе н.п Байрак и Коммунаровки, где применялись мины запрещенного калибра 120 мм.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Петровское запрещенными снарядами калибра 120 ммРазвитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины, владимир зеленский, луганская народная республика, украина, денис пушилин