20:58 20.02.2022 (обновлено: 22:41 20.02.2022)
ВСУ с начала суток более 40 раз обстреливали ЛНР, заявила Народная милиция
Народная милиция: силовики ВСУ с начала суток более 40 раз обстреляли территорию ЛНР
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
Представитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики с начала суток более 40 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"С начала текущих суток представительством ЛНР в СЦКК зафиксирован 41 факт нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ", - заявил Филипоненко.
В представительстве ЛНР в СЦКК уточнили РИА Новости, что украинские силовики с начала суток применяли при обстрелах территории республики арторудия калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, противотанковые управляемые ракеты, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Опубликовано: Наталья Макарова