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В ЛНР заявили еще о семи нарушениях режима тишины со стороны ВСУ

В ЛНР заявили еще о семи нарушениях режима тишины со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.02.2022

В ЛНР заявили еще о семи нарушениях режима тишины со стороны ВСУ

ВСУ вечером в воскресенье 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения, сообщило представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T19:14

2022-02-20T19:14

2022-02-20T19:44

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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. ВСУ вечером в воскресенье 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.По данным СЦКК, в 17.20 ВСУ произвели 25 выстрелов из крупнокалиберного пулемета из поселка Старый Айдар по Приветному.Поселок Желобок был обстрелян из артиллерийского орудия калибра 122 миллиметра 13 раз.Также несколько раз применялись минометы калибром 82 и 120 миллиметра.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, сцкк, ситуация в днр и лнр