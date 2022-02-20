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В ЛНР заявили еще о семи нарушениях режима тишины со стороны ВСУ
В ЛНР заявили еще о семи нарушениях режима тишины со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.02.2022
В ЛНР заявили еще о семи нарушениях режима тишины со стороны ВСУ
ВСУ вечером в воскресенье 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения, сообщило представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T19:14
2022-02-20T19:14
2022-02-20T19:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. ВСУ вечером в воскресенье 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.По данным СЦКК, в 17.20 ВСУ произвели 25 выстрелов из крупнокалиберного пулемета из поселка Старый Айдар по Приветному.Поселок Желобок был обстрелян из артиллерийского орудия калибра 122 миллиметра 13 раз.Также несколько раз применялись минометы калибром 82 и 120 миллиметра.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, сцкк, ситуация в днр и лнр
19:14 20.02.2022 (обновлено: 19:44 20.02.2022)
В ЛНР заявили еще о семи нарушениях режима тишины со стороны ВСУ
представительство ЛНР: ВСУ вечером в воскресенье семь раз нарушили режим прекращения огня