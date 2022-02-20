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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/obstrely-1773945837.html
В ЛНР заявили еще о семи нарушениях режима тишины со стороны ВСУ
В ЛНР заявили еще о семи нарушениях режима тишины со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.02.2022
В ЛНР заявили еще о семи нарушениях режима тишины со стороны ВСУ
ВСУ вечером в воскресенье 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения, сообщило представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T19:14
2022-02-20T19:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. ВСУ вечером в воскресенье 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.По данным СЦКК, в 17.20 ВСУ произвели 25 выстрелов из крупнокалиберного пулемета из поселка Старый Айдар по Приветному.Поселок Желобок был обстрелян из артиллерийского орудия калибра 122 миллиметра 13 раз.Также несколько раз применялись минометы калибром 82 и 120 миллиметра.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Наталья Макарова
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в мире, вооруженные силы украины, сцкк, ситуация в днр и лнр
19:14 20.02.2022 (обновлено: 19:44 20.02.2022)
 
В ЛНР заявили еще о семи нарушениях режима тишины со стороны ВСУ

представительство ЛНР: ВСУ вечером в воскресенье семь раз нарушили режим прекращения огня

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. ВСУ вечером в воскресенье 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
По данным СЦКК, в 17.20 ВСУ произвели 25 выстрелов из крупнокалиберного пулемета из поселка Старый Айдар по Приветному.
Поселок Желобок был обстрелян из артиллерийского орудия калибра 122 миллиметра 13 раз.
Также несколько раз применялись минометы калибром 82 и 120 миллиметра.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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