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ВСУ в воскресенье 37 раз открывали огонь по ДНР, заявили в Донецке

ВСУ в воскресенье 37 раз открывали огонь по ДНР, заявили в Донецке - РИА Новости, 20.02.2022

ВСУ в воскресенье 37 раз открывали огонь по ДНР, заявили в Донецке

Украинские силовики 37 раз открывали огонь по территории самопровозглашенной ДНР с начала суток, выпущено более 500 снарядов, мин и гранат, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T18:17

2022-02-20T18:17

2022-02-20T19:45

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донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики 37 раз открывали огонь по территории самопровозглашенной ДНР с начала суток, выпущено более 500 снарядов, мин и гранат, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР."С начала текущих суток украинская сторона 37 раз открывала огонь по территории ДНР. Из них 29 раз с применением 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых миномётов, выпустив при этом 329 снарядов и мин. Также применялись различные типы гранатомётов и стрелковое оружие. Всего по территории ДНР выпущено более 527 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 20 населённых пунктов республики", - сказал представитель ведомства.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр