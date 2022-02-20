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Украинские военные обстреляли химзавод в Донецке

Украинские военные обстреляли химзавод в Донецке - РИА Новости, 20.02.2022

Украинские военные обстреляли химзавод в Донецке

Украинские силовики снова открыли огонь в Донбассе — под обстрел попал химзавод, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T07:30

2022-02-20T07:30

2022-02-20T08:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

донецк (донецкая область)

донецкий казенный завод химических изделий

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики снова открыли огонь в Донбассе — под обстрел попал химзавод, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Так, по Донецкому казенному заводу химических изделий ВСУ выпустили восемь мин, по поселку Спартак — 12. Все снаряды калибром 120 миллиметров, что запрещено Минскими соглашениями.До этого, добавили в представительстве, начиная с полуночи силовики обстреляли территорию ДНР 18 раз, выпустив 204 снаряда калибром 120 и 122 миллиметра.На этой неделе обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения со стороны Украины самопровозглашенные республики начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины продолжается уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, накачивающие Украину оружием и посылающие туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (донецкая область), донецкий казенный завод химических изделий