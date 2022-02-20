https://ria.ru/20220220/obstrely-1773855624.html
ВСУ за полчаса два раза обстреляли ДНР по двум направлениям
ВСУ за полчаса два раза обстреляли ДНР по двум направлениям - РИА Новости, 20.02.2022
ВСУ за полчаса два раза обстреляли ДНР по двум направлениям
Украинские силовики обстреляли два населенных пункта самопровозглашенной Донецкой народной республики с использованием запрещенных Минскими соглашениями мин... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T05:37
2022-02-20T05:37
2022-02-20T05:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
докучаевск
москва
украина
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли два населенных пункта самопровозглашенной Донецкой народной республики с использованием запрещенных Минскими соглашениями мин калибром 120 миллиметров, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Уточняется, что по населенному пункту Докучаевск выпущено восемь мин, а по Еленовке — четыре.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения со стороны Украины самопровозглашенные республики начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины продолжается уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации Организации объединенных наций, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию ситуации обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, накачивающие Украину вооружениями и посылающие туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки военных средств, так как это может спровоцировать Киев на авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, докучаевск, москва, украина
05:37 20.02.2022 (обновлено: 05:41 20.02.2022)
ВСУ за полчаса два раза обстреляли ДНР по двум направлениям
ВСУ за полчаса два раза обстреляли ДНР запрещенными снарядами по двум направлениям