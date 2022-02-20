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ДНР заявила о четырех обстрелах со стороны Украины по четырем направлениям
ДНР заявила о четырех обстрелах со стороны Украины по четырем направлениям - РИА Новости, 20.02.2022
ДНР заявила о четырех обстрелах со стороны Украины по четырем направлениям
Украинские силовики обстреляли четыре населенных пункта самопровозглашенной Донецкой народной республики, в том числе использовались запрещенные минскими... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T05:16
2022-02-20T05:16
2022-02-20T05:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
старомихайловка
москва
украина
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли четыре населенных пункта самопровозглашенной Донецкой народной республики, в том числе использовались запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению, по населенному пункту Докучаевск выпущено 20 гранат из АГС, по населенному пункту Новоласпа — 16 мин калибром 120 миллиметров. По населенному пункту Ленинское выпущено 10 гранат из СПГ, а по Старомихайловке — 8 снарядов калибром 122 миллиметра.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, старомихайловка, москва, украина
ДНР заявила о четырех обстрелах со стороны Украины по четырем направлениям
В ДНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков по четырем направлениям