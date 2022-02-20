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ДНР заявила о четырех обстрелах со стороны Украины по четырем направлениям

ДНР заявила о четырех обстрелах со стороны Украины по четырем направлениям - РИА Новости, 20.02.2022

ДНР заявила о четырех обстрелах со стороны Украины по четырем направлениям

Украинские силовики обстреляли четыре населенных пункта самопровозглашенной Донецкой народной республики, в том числе использовались запрещенные минскими... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T05:16

2022-02-20T05:16

2022-02-20T05:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

старомихайловка

москва

украина

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли четыре населенных пункта самопровозглашенной Донецкой народной республики, в том числе использовались запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению, по населенному пункту Докучаевск выпущено 20 гранат из АГС, по населенному пункту Новоласпа — 16 мин калибром 120 миллиметров. По населенному пункту Ленинское выпущено 10 гранат из СПГ, а по Старомихайловке — 8 снарядов калибром 122 миллиметра.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

старомихайловка

москва

украина

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, старомихайловка, москва, украина