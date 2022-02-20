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Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 20.02.2022

Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские силовики обстреляли три населенных пункта самопоровозглашенной Донецкой народной республики, в том числе с использованием запрещенных Минскими... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T03:50

2022-02-20T03:50

2022-02-20T04:48

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли три населенных пункта самопоровозглашенной Донецкой народной республики, в том числе с использованием запрещенных Минскими соглашениями минами калибром 120 миллиметров, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению, по населенному пункту Старомихайловка ВСУ выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров, по населенному пункту Зайцево Южное — пять мин калибром 120 миллиметров, по пригороду Донецка Спартаку — 24 мины калибром 120 миллиметров.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения со стороны Украины самопровозглашенные республики начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины продолжается уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации Организации объединенных наций, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию ситуации обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, накачивающие Украину вооружениями и посылающие туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки военных средств, так как это может спровоцировать Киев на авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, днр, сцкк, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), луганская народная республика, москва