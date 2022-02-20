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ЕС осудил обстрелы гражданских объектов на востоке Украины

ЕС осудил обстрелы гражданских объектов на востоке Украины - РИА Новости, 20.02.2022

ЕС осудил обстрелы гражданских объектов на востоке Украины

ЕС осуждает обстрелы гражданских объектов на востоке Украины, не верит в предупреждения самопровозглашенных ЛНР и ДНР о том, что Киев готовит нападение, заявил... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T01:39

2022-02-20T01:39

2022-02-20T02:01

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БРЮССЕЛЬ, 20 фев — РИА Новости. ЕС осуждает обстрелы гражданских объектов на востоке Украины, не верит в предупреждения самопровозглашенных ЛНР и ДНР о том, что Киев готовит нападение, заявил глава дипломатии ЕС Жозефа Борреля.Боррель также сказал, что заявления "неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска" о возможном нападении со стороны Украины "не имеют под собой основания". "ЕС призывает Россию к участию в содержательном диалоге, дипломатии, проявлению сдержанности и деэскалации", — заявил политик.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений — это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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в мире, владимир зеленский, игорь конашенков, сергей лавров, россия, ростовская область, киев, нато, жозеп боррель, брюссель