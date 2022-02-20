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В ДНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 20.02.2022
В ДНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, выпустив 30 мин, говорится в заявлении... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T01:12
2022-02-20T01:12
2022-02-20T01:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
донецкая народная республика
старомихайловка
луганская народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, выпустив 30 мин, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению, по Коммунаровке выпущено 10 мин калибром 120 мм, по Старомихайловке — 20 мин калибром 82 мм.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, донецкая народная республика, старомихайловка, луганская народная республика, украина, сцкк
01:12 20.02.2022 (обновлено: 01:17 20.02.2022)
В ДНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских силовиков по двум направлениям