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В ДНР заявили об обстрелах со стороны Украины по шести направлениям

В ДНР заявили об обстрелах со стороны Украины по шести направлениям - РИА Новости, 20.02.2022

В ДНР заявили об обстрелах со стороны Украины по шести направлениям

Украинские силовики обстреляли еще шесть населенных пунктов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, говорится в заявлении представительства ДНР в... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T00:55

2022-02-20T00:55

2022-02-20T01:43

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли еще шесть населенных пунктов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что по Докучаевску ВСУ выпустили десять мин запрещенным Минскими соглашениями калибром 120 миллиметров и 20 гранат из АГС, по населенному пункту Октябрь — три гранаты из СПГ, по Сосновскому — 16 мин калибром 120 мм, по Александровке — четыре снаряда калибром 122 мм, по Спартаку и городу Донецк по 12 мин калибром 120 мм.Кроме того, уточнили в представительстве, украинские силовики обстреляли Коммунаровск, выпустив десять мин калибром 120 мм, и Старомихайловку — 20 мин калибром 82 мм.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения со стороны Украины самопровозглашенные республики начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины продолжается уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации Организации объединенных наций, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию ситуации обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, накачивающие Украину вооружениями и посылающие туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки военных средств, так как это может спровоцировать Киев на авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецк (донецкая область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, днр, украина, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), луганская народная республика