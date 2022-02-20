23:56 20.02.2022 (обновлено: 00:04 21.02.2022)
ВСУ обстреляли Коммунаровку запрещенными минами, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: силовики ВСУ обстреляли Коммунаровку запрещенными минами
© РИА Новости / Сергей АверинСтена жилого дома в Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
Стена жилого дома в Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявило, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Коммунаровка запрещенными минами калибра 120 миллиметров.
По данным представительства ДНР, обстрел произошел вечером в воскресенье. "23:13 - н.п. Новогнатовка - н.п. Коммунаровка: выпущено девять мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении информационной службы представительства в Telegram.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине
Опубликовано: Наталья Макарова