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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/obstrel-1773973439.html
ВСУ обстреляли Коммунаровку запрещенными минами, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли Коммунаровку запрещенными минами, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
ВСУ обстреляли Коммунаровку запрещенными минами, заявили в ДНР
Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявило, что украинские силовики... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-20T23:56
2022-02-21T00:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
сцкк
ситуация в днр и лнр
вооруженный конфликт на востоке украины
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявило, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Коммунаровка запрещенными минами калибра 120 миллиметров.По данным представительства ДНР, обстрел произошел вечером в воскресенье. "23:13 - н.п. Новогнатовка - н.п. Коммунаровка: выпущено девять мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении информационной службы представительства в Telegram.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по УкраинеРазвитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Наталья Макарова
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, сцкк, ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины
23:56 20.02.2022 (обновлено: 00:04 21.02.2022)
 
ВСУ обстреляли Коммунаровку запрещенными минами, заявили в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: силовики ВСУ обстреляли Коммунаровку запрещенными минами

© РИА Новости / Сергей АверинСтена жилого дома в Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
Стена жилого дома в Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Стена жилого дома в Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявило, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Коммунаровка запрещенными минами калибра 120 миллиметров.
По данным представительства ДНР, обстрел произошел вечером в воскресенье. "23:13 - н.п. Новогнатовка - н.п. Коммунаровка: выпущено девять мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении информационной службы представительства в Telegram.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 22:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреливают территорию ЛНР по всей линии соприкосновения
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныСЦККСитуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке Украины
 
 
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