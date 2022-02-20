https://ria.ru/20220220/obstrel-1773973439.html

ВСУ обстреляли Коммунаровку запрещенными минами, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли Коммунаровку запрещенными минами, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

ВСУ обстреляли Коммунаровку запрещенными минами, заявили в ДНР

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявило, что украинские силовики... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-20T23:56

2022-02-20T23:56

2022-02-21T00:04

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявило, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Коммунаровка запрещенными минами калибра 120 миллиметров.По данным представительства ДНР, обстрел произошел вечером в воскресенье. "23:13 - н.п. Новогнатовка - н.п. Коммунаровка: выпущено девять мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении информационной службы представительства в Telegram.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по УкраинеРазвитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, сцкк, ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины