https://ria.ru/20220220/obstrel-1773969804.html
Два дома получили повреждения из-за обстрела в Петровском районе Донецка
Два дома получили повреждения из-за обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 20.02.2022
Два дома получили повреждения из-за обстрела в Петровском районе Донецка
Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнило, что из-за обстрела в... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T23:20
2022-02-20T23:20
2022-02-20T23:24
обострение ситуации в днр и лнр
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донецкая народная республика
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сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнило, что из-за обстрела в Петровском районе Донецка повреждено два жилых дома.Ранее представительство сообщало, что повреждения из-за обстрела украинских силовиков получил один дом. По уточненной информации, их два."Повреждение получили два жилых дома в Петровском районе г. Донецка по адресам: ул. Клубная, 35а – повреждения окон, дверей и фасада дома; ул. Алеутская, 48 – фасад, остекление, потолок жилого дома", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
23:20 20.02.2022 (обновлено: 23:24 20.02.2022)
Два дома получили повреждения из-за обстрела в Петровском районе Донецка
ДНР в СЦКК: два жилых дома получили повреждения из-за обстрела в Петровском районе Донецка