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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/obstrel-1773969804.html
Два дома получили повреждения из-за обстрела в Петровском районе Донецка
Два дома получили повреждения из-за обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 20.02.2022
Два дома получили повреждения из-за обстрела в Петровском районе Донецка
Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнило, что из-за обстрела в... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T23:20
2022-02-20T23:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнило, что из-за обстрела в Петровском районе Донецка повреждено два жилых дома.Ранее представительство сообщало, что повреждения из-за обстрела украинских силовиков получил один дом. По уточненной информации, их два."Повреждение получили два жилых дома в Петровском районе г. Донецка по адресам: ул. Клубная, 35а – повреждения окон, дверей и фасада дома; ул. Алеутская, 48 – фасад, остекление, потолок жилого дома", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
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Ольга Филиппова
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
23:20 20.02.2022 (обновлено: 23:24 20.02.2022)
 
Два дома получили повреждения из-за обстрела в Петровском районе Донецка

ДНР в СЦКК: два жилых дома получили повреждения из-за обстрела в Петровском районе Донецка

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнило, что из-за обстрела в Петровском районе Донецка повреждено два жилых дома.
Ранее представительство сообщало, что повреждения из-за обстрела украинских силовиков получил один дом. По уточненной информации, их два.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
"Повреждение получили два жилых дома в Петровском районе г. Донецка по адресам: ул. Клубная, 35а – повреждения окон, дверей и фасада дома; ул. Алеутская, 48 – фасад, остекление, потолок жилого дома", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Обстановка на КПП Изварино. 19 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 22:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Людей все больше". С чем столкнулись беженцы из Донбасса
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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