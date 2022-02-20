https://ria.ru/20220220/obstrel-1773965511.html

ВСУ обстреливают территорию ЛНР по всей линии соприкосновения

ВСУ обстреливают территорию ЛНР по всей линии соприкосновения - РИА Новости, 21.02.2022

ВСУ обстреливают территорию ЛНР по всей линии соприкосновения

Украинские военные обстреливают территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, ситуация значительно обострилась, сообщил официальный... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-20T22:31

2022-02-20T22:31

2022-02-21T00:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Украинские военные обстреливают территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, ситуация значительно обострилась, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, артобстрелам подверглись 24 населенных пункта.Власти ДНР и ЛНР в четверг утром заявили, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по позициям республик. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.В Народной милиции ДНР подчеркнули, что запрещенные артиллерийские орудия ВСУ расположены на позициях близ населенных пунктов, что указывает на подготовку к силовому решению.В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких военных операций. Как он заявил в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада неоднократно призывали Киев выполнять Минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/evakuatsiya-1773952754.html

https://ria.ru/20220220/donbass-1773920324.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр