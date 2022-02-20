22:31 20.02.2022 (обновлено: 00:02 21.02.2022)
ВСУ обстреливают территорию ЛНР по всей линии соприкосновения
ЛНР: ВСУ обстреливают из арторудий территорию республики по всей линии соприкосновения
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Украинские военные обстреливают территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, ситуация значительно обострилась, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"По всем направлениям линии боевого соприкосновения противником предпринята подготовка к предполагаемым наступательным действиям, сопровождаемая активными артиллерийскими обстрелами позиций Народной милиции и населенных пунктов ЛНР как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине", — сказал он.
По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, артобстрелам подверглись 24 населенных пункта.
Власти ДНР и ЛНР в четверг утром заявили, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по позициям республик. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
В Народной милиции ДНР подчеркнули, что запрещенные артиллерийские орудия ВСУ расположены на позициях близ населенных пунктов, что указывает на подготовку к силовому решению.
В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких военных операций. Как он заявил в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада неоднократно призывали Киев выполнять Минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Опубликовано: Ольга Филиппова