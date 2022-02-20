https://ria.ru/20220220/obstrel-1773965176.html
ВСУ провели обстрел в направлении Старомихайловки, заявили в ДНР
ВСУ провели обстрел в направлении Старомихайловки, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.02.2022
ВСУ провели обстрел в направлении Старомихайловки, заявили в ДНР
Украинские силовики совершили обстрел в направлении населенного пункта Старомихайловка, выпущено 10 мин запрещенного калибра и 12 гранат из СПГ, говорится в... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T22:28
2022-02-20T22:28
2022-02-20T22:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773880272_0:55:2875:1672_1920x0_80_0_0_3fc988a68e5a0107d22fa370cfb24677.jpg
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили обстрел в направлении населенного пункта Старомихайловка, выпущено 10 мин запрещенного калибра и 12 гранат из СПГ, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 18.46. Со стороны населенного пункта Красногоровка в сторону Старомихайловки было выпущено 10 мин калибром 120 миллиметра и 12 гранат из СПГ.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773880272_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_908bf27ca719e1d7c266bec99bbc3dd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика
ВСУ провели обстрел в направлении Старомихайловки, заявили в ДНР
ДНР в СЦКК: ВС Украины провели обстрел в направлении населенного пункта Старомихайловка