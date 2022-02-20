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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/obstrel-1773965176.html
ВСУ провели обстрел в направлении Старомихайловки, заявили в ДНР
ВСУ провели обстрел в направлении Старомихайловки, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.02.2022
ВСУ провели обстрел в направлении Старомихайловки, заявили в ДНР
Украинские силовики совершили обстрел в направлении населенного пункта Старомихайловка, выпущено 10 мин запрещенного калибра и 12 гранат из СПГ, говорится в... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T22:28
2022-02-20T22:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили обстрел в направлении населенного пункта Старомихайловка, выпущено 10 мин запрещенного калибра и 12 гранат из СПГ, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 18.46. Со стороны населенного пункта Красногоровка в сторону Старомихайловки было выпущено 10 мин калибром 120 миллиметра и 12 гранат из СПГ.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика
22:28 20.02.2022
 
ВСУ провели обстрел в направлении Старомихайловки, заявили в ДНР

ДНР в СЦКК: ВС Украины провели обстрел в направлении населенного пункта Старомихайловка

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили обстрел в направлении населенного пункта Старомихайловка, выпущено 10 мин запрещенного калибра и 12 гранат из СПГ, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 18.46. Со стороны населенного пункта Красногоровка в сторону Старомихайловки было выпущено 10 мин калибром 120 миллиметра и 12 гранат из СПГ.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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