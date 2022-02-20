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ВСУ провели обстрел в направлении Старомихайловки, заявили в ДНР

ВСУ провели обстрел в направлении Старомихайловки, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.02.2022

ВСУ провели обстрел в направлении Старомихайловки, заявили в ДНР

Украинские силовики совершили обстрел в направлении населенного пункта Старомихайловка, выпущено 10 мин запрещенного калибра и 12 гранат из СПГ, говорится в... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T22:28

2022-02-20T22:28

2022-02-20T22:28

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили обстрел в направлении населенного пункта Старомихайловка, выпущено 10 мин запрещенного калибра и 12 гранат из СПГ, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 18.46. Со стороны населенного пункта Красногоровка в сторону Старомихайловки было выпущено 10 мин калибром 120 миллиметра и 12 гранат из СПГ.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика