https://ria.ru/20220220/obstrel-1773963435.html

В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли из арторудий село Логвиново в Донбассе

В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли из арторудий село Логвиново в Донбассе - РИА Новости, 20.02.2022

В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли из арторудий село Логвиново в Донбассе

Украинские силовики обстреляли из запрещенных минскими соглашениями арторудий калибром 152 миллиметра подконтрольное Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T22:15

2022-02-20T22:15

2022-02-20T22:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

алексей резников

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киев

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из запрещенных минскими соглашениями арторудий калибром 152 миллиметра подконтрольное Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республике село Логвиново, заявили журналистам в воскресенье в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики обстреливают республику из тяжелого вооружения."Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения. В 20.20 (совп. с мск.) зафиксирован обстрел с направления населенного пункта Луганское (под контролем Киева – ред.) в направлении населенного пункта Логвиного из артиллерийского орудия калибром 152 миллиметра", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, за последние два часа украинские силовики в общей сложности пять раз открывали огонь по территории республики, из которых три раза по селу Логвиново.По словам корреспондента РИА Новости, отдаленные звуки артиллерии слышны сейчас и в центре Луганска.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алексей резников, руслан якубов, донецкая народная республика, киев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр