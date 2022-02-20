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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/obstrel-1773963435.html
В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли из арторудий село Логвиново в Донбассе
В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли из арторудий село Логвиново в Донбассе - РИА Новости, 20.02.2022
В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли из арторудий село Логвиново в Донбассе
Украинские силовики обстреляли из запрещенных минскими соглашениями арторудий калибром 152 миллиметра подконтрольное Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T22:15
2022-02-20T22:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
алексей резников
руслан якубов
донецкая народная республика
киев
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из запрещенных минскими соглашениями арторудий калибром 152 миллиметра подконтрольное Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республике село Логвиново, заявили журналистам в воскресенье в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики обстреливают республику из тяжелого вооружения."Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения. В 20.20 (совп. с мск.) зафиксирован обстрел с направления населенного пункта Луганское (под контролем Киева – ред.) в направлении населенного пункта Логвиного из артиллерийского орудия калибром 152 миллиметра", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, за последние два часа украинские силовики в общей сложности пять раз открывали огонь по территории республики, из которых три раза по селу Логвиново.По словам корреспондента РИА Новости, отдаленные звуки артиллерии слышны сейчас и в центре Луганска.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Наталья Макарова
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в мире, алексей резников, руслан якубов, донецкая народная республика, киев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
22:15 20.02.2022
 
В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли из арторудий село Логвиново в Донбассе

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли из арторудий село Логвиново в Донбассе

© Фото : представительство ЛНР в СЦККОфицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из запрещенных минскими соглашениями арторудий калибром 152 миллиметра подконтрольное Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республике село Логвиново, заявили журналистам в воскресенье в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики обстреливают республику из тяжелого вооружения.
"Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения. В 20.20 (совп. с мск.) зафиксирован обстрел с направления населенного пункта Луганское (под контролем Киева – ред.) в направлении населенного пункта Логвиного из артиллерийского орудия калибром 152 миллиметра", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, за последние два часа украинские силовики в общей сложности пять раз открывали огонь по территории республики, из которых три раза по селу Логвиново.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 21:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили об обстрелах ВСУ населенных пунктов с запрещенными минами
По словам корреспондента РИА Новости, отдаленные звуки артиллерии слышны сейчас и в центре Луганска.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлексей РезниковРуслан ЯкубовДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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