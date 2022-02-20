В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли из арторудий село Логвиново в Донбассе
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли из арторудий село Логвиново в Донбассе
© Фото : представительство ЛНР в СЦККОфицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из запрещенных минскими соглашениями арторудий калибром 152 миллиметра подконтрольное Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республике село Логвиново, заявили журналистам в воскресенье в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики обстреливают республику из тяжелого вооружения.
"Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения. В 20.20 (совп. с мск.) зафиксирован обстрел с направления населенного пункта Луганское (под контролем Киева – ред.) в направлении населенного пункта Логвиного из артиллерийского орудия калибром 152 миллиметра", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, за последние два часа украинские силовики в общей сложности пять раз открывали огонь по территории республики, из которых три раза по селу Логвиново.
По словам корреспондента РИА Новости, отдаленные звуки артиллерии слышны сейчас и в центре Луганска.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Опубликовано: Наталья Макарова