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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/obstrel-1773949986.html
В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов запрещенными минами
В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов запрещенными минами - РИА Новости, 20.02.2022
В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов запрещенными минами
Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе в Донецк запрещенными минскими соглашениями РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T19:59
2022-02-20T19:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе в Донецк запрещенными минскими соглашениями минами калибра 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Зафиксированы обстрелы со стороны ВС Украины в направлении населенных пунктов Зайцево, Старомихайловка и Донецка, всего выпущено 40 снарядов, в том числе 3 мины калибром 120 мм в период времени с 18.25 до 18.30, уточняется в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Филиппова
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
19:59 20.02.2022
 
В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов запрещенными минами

ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли три населенных пункта запрещенными Минскими соглашениями минами

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе в Донецк запрещенными минскими соглашениями минами калибра 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Зафиксированы обстрелы со стороны ВС Украины в направлении населенных пунктов Зайцево, Старомихайловка и Донецка, всего выпущено 40 снарядов, в том числе 3 мины калибром 120 мм в период времени с 18.25 до 18.30, уточняется в сообщении.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Обстановка на КПП Изварино. 19 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 22:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Людей все больше". С чем столкнулись беженцы из Донбасса
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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