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В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов запрещенными минами

В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов запрещенными минами - РИА Новости, 20.02.2022

В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов запрещенными минами

Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе в Донецк запрещенными минскими соглашениями РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T19:59

2022-02-20T19:59

2022-02-20T19:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе в Донецк запрещенными минскими соглашениями минами калибра 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Зафиксированы обстрелы со стороны ВС Украины в направлении населенных пунктов Зайцево, Старомихайловка и Донецка, всего выпущено 40 снарядов, в том числе 3 мины калибром 120 мм в период времени с 18.25 до 18.30, уточняется в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины